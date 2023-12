Wilma De Angelis ricorda il marito Gianni: “E’ stato la mia totale compagnia”. Ecco chi era

Roma, 23 dicembre 2023 – Gli occhi lucidi, colmi d’amore, per il suo Gianni che l’ha lasciata. La cantante e conduttrice televisiva Wilma De Angelis ricorda così il marito venuto a mancare nel 2022: “Era la mia totale compagnia”, ha rivelato questo pomeriggio nel salotto di ‘Verissimo’ in una toccante intervista con la padrona di casa Silvia Toffanin. “Ecco il mio grande amore”, dice guardando una foto insieme al marito. “Ci siamo conosciuti nel 1994, io avevo già 64 anni e lui 54, perché aveva 10 anni meno di me. Ci siamo fatti tanta compagnia, tanta comprensione, ci siamo aiutati in tutti i sensi”.

Sul Natale ha detto: “Quest'anno non è eccessivamente bello per me, sono un po' 'scassatella'. Faccio fatica a muovermi. Gli anni sono arrivati di corsa. Di solito prevedo tutto, i regalini per tutti, ma quest’anno non ce la faccio. Però ho la fortuna di avere la mia meravigliosa famiglia accanto. Mi faccio accompagnare in macchina ma non è la stessa cosa”.

La storia d’amore tra Wilma e Gianni

Wilma De Angelis nel corso della sua vita non è mai stata sposata né ha avuto figli, nonostante diverse storie d’amore attribuitele. Dopo 10 anni di relazione con Little Tony, molto tempo dopo il suo destino si è intrecciato con quello di Gianni, l’uomo che le è stato al fianco fino alla morte. Proprio in un’altra intervista su Canale 5 dalla Toffanin, la De Angelis aveva rivelato che non erano mai andati a convivere. “Gianni era vedovo, con un figlio, e allora abbiamo deciso di vivere in case separate, ma in reatà siamo stati sempre insieme volendoci un sacco di bene”.