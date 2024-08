Volare diventa più semplice. Un progetto per l’autismo

Fare il check in, salire a bordo, atterrare in una nuova città. Spostarsi in aereo può creare particolare disagio chi soffre di un disturbo dello spettro autistico. Il progetto dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) Autismo - In viaggio attraverso l’aeroporto – attivo dal 2015 – si inserisce nell’ambito delle molteplici attività dell’Ente legate alla tutela dei diritti dei passeggeri e delle persone con disabilità.

Da marzo 2022, Ita Airways, prima compagnia aerea, ha aderito all’iniziativa, in partnership con l’associazione ANGSA (Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo). Le persone affette da disturbi dello spettro autistico, insieme agli accompagnatori, hanno la possibilità di effettuare delle simulazioni del volo presso il Centro Addestramento di Fiumicino per familiarizzare, in anticipo, con l’esperienza del viaggio aereo.

Maggiori informazioni per prenotare la simulazione del volo sono disponibili sul sito della compagnia.

