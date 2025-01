Compleanni famosi: i vip nati a gennaio

A livello astrologico, il mese di gennaio è guidato da segni di terra e di aria. Fino al 20 gennaio si è Capricorno mentre dal giorno seguente si passa al segno dell’acquario (che dura fino a più di metà febbraio). Ecco, a seguire, un elenco di alcuni personaggi famosi nati proprio a gennaio.

I vip nati dal 1 al 10 gennaio

Il 3 gennaio 1966 è nato Mel Gibson, attore diventato famoso a livello internazionale soprattutto grazie a pellicole come “Arma letale”, “Mad Max” e “Braveheart – Cuore impavido”. Proprio grazie a quest’ultimo titolo ha conquistato due premi Oscar, per la miglior regia e per il miglior film nel 1995. Il 5 gennaio 1951 è la data di nascita di Christian De Sica, attore, regista e conduttore televisivo. Oltre ai celebri cinepanettoni che lo hanno visto – insieme al collega Massimo Boldi – in cima al box office per anni, ha intervallato commedie come altri titoli più drammatici, lavorando accanto a registi importanti come Paolo Virzì e Pupi Avati.

Adriano Celentano compie gli anni il 6 gennaio (è nato a Milano nel 1938). Nella sua carriera è stato un attore (tra i titoli non possiamo non citare “Innamorato pazzo” e “La bisbetica domata” accanto a Ornella Muti) e un apprezzato cantante. Da anni i fan attendono, speranzosi, l’uscita di un progetto inedito musicale dell’artista, lontano dalle scene e dalla tv da diverso tempo.

Il 9 gennaio è la data per gli auguri regali a Kate Middleton. Dopo il difficile anno appena passato legato a problemi di salute molto importanti, per la Principessa del Galles è il giorno per soffiare sulle sue 43 candeline, accanto ai suoi cari e alle persone più amate.

I vip nati dall’11 al 20 gennaio

L’11 gennaio compiono gli anni Massimo Lopez (attore e indimenticabile componente del Trio insieme a Tullio Solenghi e alla compianta Anna Marchesini) e anche la cantante Mary J. Blige, 9 volte vincitrice ai Grammy Awards e candidata anche a due Premi Oscar come miglior attrice non protagonista e migliore canzone per il film Mudbound, e a tre Golden Globe, inclusa la colonna sonora per The Help.

Chissà quale sarà il menù scelto da Bruno Barbieri per festeggiare il suo compleanno, il 12 gennaio. Il cuoco è diventato famoso grazie soprattutto a due programmi diventati cult in pochissimo tempo: Masterchef e 4 Hotel. Nel primo deve giudicare, insieme ad altri colleghi, l’esperienza e la professionalità di aspiranti chef mentre nel secondo format si ritrova a valutare 4 diversi tipi di alberghi in sfida per decretare, insieme al voto anche dei proprietari, quale sia il miglior hotel di una determinata e precisa zona d’Italia.

Il 13 gennaio è nato Orlando Bloom. L’attore, nato nel 1977, è diventato famoso per aver interpretato i panni di Legolas nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson. Inoltre, nella sua carriera ha vestito i panni di Will Turner per la saga dei Pirati dei Caraibi e del principe Paride nel film Troy di Wolfgang Petersen. Per quanto riguarda la vita sentimentale, è fidanzato con Katy Perry e i due hanno avuto una figlia, Daisy Dove, il 26 agosto 2020.

Il 15 gennaio è il compleanno di una delle attrici più stimate dalla critica e apprezzate dal pubblico. Parliamo di Margherita Buy, celebre per aver recitato in pellicole diventate cult come Maledetto il giorno che t'ho incontrato (accanto e con la regia dell’amico Carlo Verdone), Le fate ignoranti, Viaggio sola, Io e lei (in coppia con Sabrina Ferilli) Mia madre, nelle serie televisive Amiche mie e In Treatment.

Kate Moss è nata il 16 gennaio 1974 ed è una delle più celebri top model e icona della moda. Ha ottenuto anche, da parte "Consiglio degli stilisti d'America", di essere inserita nella lista delle donne vestite meglio nel mondo. Due cantanti italiane festeggiano il compleanno in questa data, Katia Ricciarelli e Madame.

Il 17 gennaio, invece, auguri a Jim Carrey, attore di origine canadese diventato famoso in tutto il mondo soprattutto nel settore delle commedie. Impossibile non ricordarlo come mattatore assoluto in pellicole come “Ace Ventura” o “Scemo e più scemo”. Negli ultimi anni si è dedicato anche al doppiaggio, nel ruolo del dottor Eggman in Sonic (nella versione originale del film).

I vip nati dal 21 al 31 gennaio

Il 23 gennaio festeggia Carolina di Monaco, principessa monegasca nata nel 1957: a oggi si è sposata tre volte, l’ultima con Ernesto Augusto di Hannover dal quale si è separato nel 2009.

Compie gli anni il 24 gennaio Michelle Hunziker, ex modella e conduttrice, tra i volti di punti delle reti Mediaset degli ultimi anni. Nel suo curriculum anche l’ambito Festival di Sanremo nel 2007 e nel 2018, in quest’ultima edizione accanto a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Nel marzo 2023 è diventata nonna del piccolo Cesare, avuto dalla figlia Aurora, nata dal suo matrimonio (finito) con Eros Ramazzotti.

A poche settimane dalla sua partecipazione a Sanremo 2025, il 25 gennaio auguri a Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, diventata famosa dopo la sua partecipazione a X Factor nel 2009, durante la seconda edizione del talent show, ai tempi in onda su Rai 2.

Sempre in ambito musicale, pochi giorni dopo – il 27 gennaio – sarà il compleanno di Ultimo, diventato da poco padre del piccolo Enea, avuto insieme alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Proprio in questa data è anche il giorno in cui è nata Heather Parisi, madre proprio di Jacqueline Luna.

Il 29 gennaio auguri a Costantino della Gherardesca, ormai volto simbolo dell’adventure game in onda su Sky, “Pechino Express” (dopo essere stato uno dei primi concorrenti del reality). In America, invece, festeggia Oprah Winfrey, una delle conduttrici simbolo degli Stati Uniti, soprannominata “Regina di tutti i media” proprio per il grande successo ottenuto e per il riscontro durante la conduzione dei vari talk (tra questi spicca proprio il The Oprah Winfrey Show, andato in onda dal 1986 al 2011).

Infine, il 31 gennaio chiude il mese di festeggiamenti Justin Timberlake, ex membro degli NSYNC e da anni diventato cantante solista. Il 2 giugno sarà in Italia, in concerto, all'Ippodromo Snai San Siro a Milano.