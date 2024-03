Viola e lilla come tinte di riferimento per uno sguardo dal sapore estivo. Violette con il suo brand Violette_FR ha scelto di scandagliare ogni diverso aspetto del viola e di incarnarli alla perfezione con nuovi prodotti di make up creati per lo sguardo. Perfetto con le iridi verdi, può essere abbinato a una sfumatura di azzurro in caso di occhi celesti.