Viaggi al caldo per combattere l’inverno: le 5 migliori mete di febbraio 2025

Secondo la tradizione, una volta superati i giorni della Merla, il peggio dell’inverno dovrebbe essere alle spalle. O almeno così si dice. In realtà, febbraio non è affatto immune dal gelo.

Mai come fra il mese di gennaio e febbraio l’estate sembra lontana. Con le temperature al minimo, cresce il desiderio di luce e calore. Per smettere di sognare a occhi aperti non resta che trasformare il miraggio in realtà. Perché non approfittare del momento per una fuga al caldo? A seconda della disponibilità di tempo è possibile optare per un week end, per esempio per una meta europea o a medio raggio, oppure organizzare una vera e propria vacanza. Sarà l’occasione ideale per ricaricarsi di energia, fare il pieno di vitamina D e vivere, almeno per qualche giorno, il sapore della bella stagione. Una pausa rilassante che sa di estate in pieno inverno.

Febbraio è il mese del carnevale, come quello di Tenerife, gemellato con Rio de Janeiro, o il coloratissimo carnevale di Funchal a Madeira. Che siano le isole dell’eterna primavera o un viaggio a lungo raggio dall’altra parte del globo, ecco qualche idea per partire.

Il Carnevale di Tenerife e Gran Canaria

Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife è considerato il secondo più grande al mondo dopo quello di Rio de Janeiro, con cui è gemellato. Costumi elaborati, orchestre e musica per le strade in una grande, interminabile festa, che nel 2025 si celebrerà con diversi appuntamenti dal 31 gennaio al 9 marzo. Fra i momenti più caratteristici il Coso Apoteosis, la grande parata finale, a cui segue, il giorno successivo, la tradizionale “Sepoltura della Sardina”, che annuncia la fine del Carnevale.

Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas sono collegate da un traghetto: la durata del viaggio è pari a un paio d’ore circa. Coinvolgente, coloratissimo e all’insegna della creatività, il Carnevale di Las Palmas è un’esplosione di allegria con una storia antichissima alle spalle, risalente al Cinquecento. Oltre alle celebrazioni carnevalesche Las Palmas offrirà anche l’ispirazione giusta per esplorare luoghi come Arucas e Teror, nota come la “città dei balconi”, organizzare trekking e lunghe passeggiate di fronte all’oceano.

Madeira in inverno

Il Carnevale di Funchal ogni anno trasforma Madeira in una festa di colori. Ma febbraio, caratterizzato da un clima mite, rende questo periodo uno dei migliori per esplorare le levadas, gli antichi canali d'irrigazione. Vennero costruiti nel Cinquecento per convogliare l’acqua dalle montagne alle coltivazioni: oggi questi canali artificiali sono circa duecento, attraversano boschi verdissimi e cascate, in alcuni casi in alta quota. Tra i percorsi più celebri ci sono quelli che portano alla Levada do Caldeirão Verde, che dalla foresta di Laurissilva, patrimonio dell'umanità Unesco, conduce fino a una cascata nascosta, e la Levada das 25 Fontes, famosa per i suoi numerosi ruscelli e le piscine naturali. La meta per chi ama fare trekking e desidera una full immersion nella natura.

Marocco in un week end

Essaouira, con il suo fascino bohémien, nel mese di febbraio offre giornate tiepide perfette per passeggiare lungo la spiaggia o esplorare la medina, patrimonio Unesco. Questo periodo è ideale anche per gli appassionati di fotografia, grazie alla luce invernale che esalta i colori dei vicoli e delle barche nel porto.

Dall’Italia Marrakech, Fez e Casablanca sono facilmente raggiungibili grazie a diversi voli diretti: potrebbe essere l’occasione per un week end al caldo assaporando le dolci atmosfere marocchine. Le piazze, come piazza Jemaa el-Fnaa a Marrakech, patrimonio immateriale dell'umanità Unesco, i mercati dove camminare tra spezie e artigianato, oltre alla buona cucina e i monumenti storici permetteranno di assaporare tutto lo spirito del Medio Oriente. Una città da scoprire? Casablanca, capace di combinare modernità e tradizione, con il suq e i suoi vicoli strettissimi, a cui si contrappongono le grandi strade del centro, dove svetta nell’azzurro la maestosa Moschea di Hassan II che domina l’oceano.

San Valentino a Dubai

Dal 14 al 16 febbraio si terrà il Food Festival Dubai 2025: non solo alta cucina, ma anche street food e mercati locali che mostrano la fusione di culture di questa città. Una curiosità? In programma esperienze come le "dining pods" su dhow tradizionali, le imbarcazioni a vela, che permetteranno di cenare navigando fra i canali di Dubai Marina.

San Valentino a Dubai? Fra le idee da fare una giornata in una piscina vista mare nell’Infinity Pool del celebre Burj Al Arab, hotel simbolo di Dubai; tramonto (con bacio) sulla piattaforma panoramica, a 240 metri di altezza, The View at The Palm Jumeirah per ammirare tutta Dubai dall’alto, cena romantica in uno dei ristoranti con vista sul Golfo e passeggiata lungo la spiaggia di Jumeirah al chiaro di luna. In alternativa (o il giorno dopo!) l’esperienza di una notte nel deserto, con un’avventura in jeep fra le dune e la cena sotto il cielo stellato, tra spettacoli di danza e musica dal vivo. Piccola chicca il Dubai Miracle Garden: aperto solo durante i mesi più freddi, da novembre a maggio, offre l’incredibile spettacolo di milioni di fiori trasformati in installazioni e sculture floreali, tra cui un tunnel a forma di cuore.

Fuga oltreoceano: Barbados

L’appuntamento per il 2025 è dal 9 al 16 febbraio, quando a Barbados si celebra l’Holetown Festival. Il festival ricorda il luogo del primo insediamento inglese alle Barbados, ma rappresenta anche un tuffo nella storia dell’isola tra abiti d’epoca, mercatini artigianali, balli e musica tradizionale. Una curiosità? L’evento si tiene esattamente dove gli inglesi sbarcarono per la prima volta nel XVII secolo, ma nel tempo la data, oltre alla rievocazione storica, si è trasformata in una festa dove assaporare l’anima autentica delle Antille.

Oltre all’Holetown Festival, febbraio è il periodo ideale per godersi le spiagge dell’isola, come Crane Beach e Bottom Bay, dove fare snorkeling e paddleboarding (SUP), rilassarsi al sole e assaggiare frutta tropicale. Gli amanti della natura possono esplorare la Harrison’s Cave, un sistema di grotte sotterranee con stalattiti, stalagmiti e piscine naturali. Fra le cose da fare una crociera al tramonto lungo la costa caraibica: i più fortunati potranno avvistare esemplari di tartaruga marina. Appuntamento tipico del venerdì sera il mercato di Oistins, famoso per il suo "Fish Fry" dove assaggiare pesce fresco, ascoltare musica e degustare i migliori rum di Barbados.