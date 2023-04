Cinque idee per un weekend romantico

Con loro possiamo condividere momenti lieti. Ma le buone intenzioni non bastano; anche una breve fuga o la ricerca di idee per un week end romantico richiedono impegno e proposte, per rendere il nostro viaggio davvero speciale. Questa guida si propone di fornire una lista di 5 idee per trascorrere un fine settimana con il partner, all’insegna del romanticismo e del relax.

Parigi

Probabilmente in Europa non esiste una città più romantica della “Ville Lumière". Parigi è nell’immaginario collettivo la città dell’amore. Se state progettando di partire per un week end romantico, la prima opzione è sicuramente all’ombra della Tour Eiffel, magari illuminata. Passeggiare lungo gli Champs Elysées o navigare in battello sulla Senna, meglio con aperitivo a bordo, sono solo alcune delle opzioni che la metropoli riserva. Tra i quartieri parigini più romantici un posto d’onore va a Montmartre, facilmente raggiungibile dal Sacro Cuore, passando per il Moulin Rouge. Ci si potrà fermare in uno dei tanti cafè, assaporandone la dolce atmosfera. Nei dintorni è d’obbligo una tappa al celebre “Muro dei Ti amo”, sul quale si potrà dichiarare l’amore alla propria dolce metà in tutte le lingue del mondo. L’ “Île de France” offre anche il connubio perfetto tra romanticismo e arte. Proprio sotto la “piramide” al museo del Louvre è possibile ammirare la celebre “Amore e Psiche” di Canova, simbolo di passione e amore da tempi immemori.

Verona

La città dell’amore che vince contro ogni forza ostinata e contraria. Verona, cornice della tragedia shakespeariana più famosa di sempre. Imperdibile una visita alla casa di Giulietta, in Via Cappello, a pochi passi a piedi da Piazza Brà. Qui è possibile frugare dal cortile interno per poi fermarsi sotto l’iconico balcone, immaginando di essere come il Romeo che aspetta trepidante la sua amata Giulietta, oggi raffigurata dalla statua in bronzo. E se siete alla ricerca di una meta meno famosa, vi aspetta una foto ricordo al pozzo dell’amore, collocato in una via senza uscita all’interno del Vicolo San Marco in Foro. Celebre è l’iscrizione sulla sua formella di ottone: “Getta nel pozzo un solo soldino, pensa un momento al tuo destino, non ti distrarre, non far rumore, eccolo eccolo, arriva l’amore”. Altra meta consigliata è il “balcone di Verona”, noto più comunemente come Castel San Pietro. Situato nei pressi del teatro romano, rappresenta una tappa obbligata soprattutto durante le ore del tramonto, per godere dall’alto di una vista mozzafiato sulla città.

Venezia

Qui il romanticismo è sospeso sull’acqua, e dondola dolcemente sulle gondole tipiche. La “Serenissima” Venezia è come un labirinto ammaliante, un intrico di ponti, piazze, vicoli. Un po’ come l’amore corre tra mille ostacoli. La Laguna non manca di luoghi e proposte di esperienze romantiche ma anche misteriose, come i volti che si nascondono dietro le maschere del Carnevale e delle commedie teatrali. Oltre al giro in gondola, è tappa obbligatoria il Ponte dei Sospiri sul quale aleggia una leggenda secondo la quale i sospiri non sarebbero quelli dei giovani innamorati, ma dei prigionieri privati della loro libertà. Quale che sia la verità, il Ponte incanta tutte le giovani coppie che decidono di passare sotto con le imbarcazioni, magari al calar del sole. Per i veri romanticoni non può mancare il belvedere del tramonto alle “Zattere”, la zona più meridionale dell’isola, dove si trovano le panchine che si affacciano sulla Giudecca. Da qui sarà possibile ammirare la riva che guarda Piazza San Marco, un vero e proprio specchio nel quale la sera si riflette la luce ambrata del sole.

Roma

La città eterna non smette mai di sorprendere con i suoi infiniti angoli magici, le rovine antiche, i luoghi più iconici e monumentali, ma anche i quartieri popolari dello street food, che richiamano i volti felliniani del cinema neorealista. Immancabile il rituale della fontana di Trevi: tradizione vuole che, chi lancia tre monete nello specchio d’acqua, sposerà l’amore della propria vita. Il tutto deve essere fatto svolgendo il rito nel modo corretto, ossia dando le spalle alla fontana e lanciando le monete con la mano destra sopra la spalla sinistra. Non può poi mancare una passeggiata a Ponte Sant’Angelo, uno dei più belli e antichi della città, che attraversa il Tevere per collegarsi al Mausoleo di Adriano. Una destinazione speciale al tramonto, quando l’arancione sposa il blu. Se si è invece alla ricerca di qualche quartiere dall’aria un po’ bohémien, probabilmente Trastevere è la meta giusta, con le sue strade lastricate di ciottoli e perle nascoste; questo rione diventa la meta perfetta per organizzare una serata romantica e avvolta dai profumi della cucina tradizionale. Ultima, ma non per importanza, una passeggiata (magari in bicicletta) a villa Borghese, molto vicina al centro storico della città. Sarà qui possibile rilassarsi con il partner, immersi nella natura e lontani dalla frenesia delle attrazioni turistiche, o dondolare in un abbraccio navigando sulle piccole imbarcazioni del laghetto, tra piante esotiche e templi antichi e neoclassici.

Costiera Amalfitana

Da Positano a Vietri sul Mare, oppure affacciarsi verso Sorrento prendendo il traghetto. La Costiera Amalfitana è lunga ben 50 chilometri di puro romanticismo, interrotta da falesie, grotte, promontori e paesaggi mozzafiato, stradine da percorrere magari con la vecchia Fiat Cinquecento, terrazze vista mare. Dalle lunghe spiagge tra gli scogli ai fiori che la colorano in qualunque stagione, in Costiera non manca nulla. L’ideale sarebbe un soggiorno in uno dei tanti borghi arroccati sulle cime dei monti, in cui è possibile vivere la propria fuga romantica godendo al tempo stesso di panorami unici e cangianti, a seconda delle ore e delle stagioni, proprio come l’amore. Se si è alla ricerca di un luogo veramente suggestivo, probabilmente la Terrazza dell’Infinito è un luogo perfetto per dichiarare il proprio amore. Si tratta di un belvedere posto sulla sommità di un promontorio di Ravello, decorato da statue di marmo con affaccio sul mare. Un altro classico è la Spiaggia degli Innamorati, raggiungibile soltanto via mare. Bagnata da acque cristalline, dai riverberi azzurro e verde smeraldo, è probabilmente una delle calette più belle e magiche della litoranea. Le sue piccole dimensioni e l’atmosfera intima sono responsabili della fama del suo nome. E parlando di innamorati non si può che citare anche Vettica, in cui si staglia il celebre Arco degli Innamorati. Spicca immediatamente la particolare formazione rocciosa che prende il nome di arco. Anche qui non mancano di certo le tradizioni e i rituali: gli innamorati dovranno scambiarsi un bacio come pegno d’amore mentre passano sotto la volta dell’arco.