Venezia va, con l’acuto di Callas

Ad aprire i giochi del quintetto italiano in corsa per il Leone d’oro sarà sabato 31 agosto Campo di battaglia di Gianni Amelio, seguiranno lunedì 2 settembre Vermiglio di Maura Delpero; martedì 3 settembre Queer di Luca Guadagnino; mercoledì 4 settembre Diva futura di Giulia Louise Steigerwalt e, infine, giovedì 5 settembre Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Questi i cinque appuntamenti chiave del calendario delle proiezioni per il pubblico della 81ª Mostra del cinema di Venezia, pubblicato ieri dalla Biennale.

Martedì 27 agosto pre-apertura con L’oro di Napoli di Vittorio De Sica. Mercoledì 28 la tradizionale cerimonia di apertura, presentata quest’anno da Sveva Alviti, seguita dall’assegnazione del Leone d’Oro alla carriera a Sigourney Weaver e dalla prima del film Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton. Giovedì 29 troviamo in concorso Maria di Pablo Larraín con Angelina Jolie-Callas e fuori concorso sia Disclaimer (Cap, 1-4) la serie di Alfonso Cuarón sia Leopardi il poeta dell’infinito, la fiction di Sergio Rubini. Venerdi 30 in concorso è la volta di Babygirl con Nicole Kidman. Sabato 31 primo film italiano in concorso, quello di Gianni Amelio; fuori concorso Baby Invasion di Harmony Korine e, tra i doc, Why War di Amos Gitai. Domenica 1 settembre fuori concorso l’atteso Wolfs di Jon Watts con Brad Pitt e George Clooney (e Se posso permettermi Capitolo 2 di Marco Bellocchio). Lunedì 2 è il giorno del secondo film italiano in concorso, Vermiglio, del ritorno di Almodóvar con The Room Next Door, del Leone d’oro alla carriera a Peter Weir e del Cartier Glory to the Filmmaker a Claude Lelouch. Martedì 3 Queer di Guadagnino. Mercoledì 4, oltre a Diva futura, l’atteso Joker: folie à Deux di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Giovedì 5 Iddu e, fuori concorso, l’anterprima della serie Sky M - Il figlio del secolo (ep. 1-4) di Joe Wright con Luca Marinelli. Venerdì 6 Wang Bing. Sabato premiazione e poi L’orto americano di Pupi Avati e il nuovo Horizon di Kevin Costner.