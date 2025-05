La New York di John & Yoko. Gli anni inquieti dell’America

Cosa non si è detto, visto, scritto dei FabFour, del loro addio, di Yoko Ono rovina Beatles, eccetera eccetera? Eppure One to One: John & Yoko getta nuova luce ed è un documentario da non perdere. Diretto dallo scozzese Kevin MacDonald con Sam Rice-Edwards è una vera e propria immersione nei poco esplorati anni newyorkesi di Lennon ormai separato dai Beatles. Il film, dopo l’anteprima mondiale fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia e ad altri festival, arriva come evento speciale al cinema dal 15 al 21 maggio con Nexo Studios.

Il regista ha potuto accedere all’archivio Lennon e alla Lennon’s Estate e ricostruire l’esperienza della coppia che tra musica, concerti benefici, manifestazioni partecipava alla vita culturale della città e soprattutto a quella politica. Erano gli anni della guerra in Vietnam, dei cortei dei giovani che chiedevano “Stop the war e peace now“ – scene e frasi drammaticamente attuali – del presidente Nixon da boicottare ma che invece veniva rieletto, del governatore razzista dell’Alabama George Wallace oggetto di un attentato che infiammò l’America.

Il film è il racconto di anni irrequieti per l’America, per Lennon e Yoko (femminista della prima ora), tra pubblico e privato. Il concerto One to One ebbe luogo al Madison Square Garden il 30 agosto 1972, l’unico concerto completo che Lennon tenne dopo aver lasciato i Beatles e prima che venne ucciso da un fan squilibrato sotto casa l’8 dicembre 1980.