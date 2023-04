Vacanze low cost estate 2023: le mete da scegliere

Manca sempre meno all’estate e per qualcuno è già scattato il conto alla rovescia. Stai programmando le tue nuove vacanze low cost estate 2023? Non è necessario spendere troppo per godere delle bellezze di posti straordinari spesso a pochi chilometri da dove viviamo o a poche ore di volo.

Perché scegliere vacanze low cost

Non c’è solo un motivo economico, per quanto valido, per preferire vacanze low cost estate 2023: molto spesso programmare viaggi in queste mete convenienti dà la possibilità di visitare località poco turistiche e quindi ancora tutte da scoprire. A seconda dei desideri e degli interessi tuoi e dei tuoi compagni di viaggio, familiari o amici, ci sono davvero molte possibilità per organizzare delle splendide vacanze low cost estate 2023: ecco alcune proposte che potreste prendere in considerazione.

Slovenia

Con oltre 10.000 chilometri di sentieri curati, la Slovenia è un paradiso per gli escursionisti. Le sue numerose piste ciclabili di vari livelli di difficoltà rappresentano una sfida per i ciclisti. Fiumi, laghi e mare attirano gli amanti degli sport acquatici e della pesca. La Slovenia è anche una terra di castelli e dimore che vi faranno sentire come se foste entrati in una fiaba. Basti pensare al lago e al maniero di Bled e alla romantica Lubiana. A due passi dai centri urbani, troverai oasi verdi come parchi, orti botanici e arboreti, nonché spiagge di sabbia bianca che non hanno nulla da invidiare ai Tropici.

Croazia

Le coste croate e i suoi isolotti – come Plavnik, Susac o Kornati, in tutto più di mille! – sono tra i più belli d’Europa nel loro genere. Si possono noleggiare moto d’acqua, barche e catamarani per visitare la loro natura ancora selvaggia e autentica. Visitando il Paese ci si ritrova tra antiche rovine, edifici e castelli. A Rijeka puoi salire i 550 gradini fino al Castello di Tersatto. E si può visitare il palazzo romano meglio conservato al mondo a Spalato. Zara e Dubrovnik sono famose per i loro bellissimi centri storici. Il centro storico di Dubrovnik è persino uno dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La Croazia è anche nota per i numerosi festival musicali.

Polonia

La Polonia vanta 14 siti unici del patrimonio mondiale dell'UNESCO da non perdere. Dall'antica foresta di Bialowieza, che ospita le specie protette di bisonti europei e spettacolari alberi, ai pittoreschi centri storici di Varsavia e Cracovia e alle bellissime chiese medievali, il Paese è una delle destinazioni europee più affascinanti. Sono incantevoli posti come la Miniera di sale e la Grotta del Drago. Si possono dedicare anche spazi e tempi alla riflessione più profonda visitando i ghetti ebraici e il campo di sterminio di Auschwitz Birkenau. I Tatra sono un vero paradiso per gli amanti della natura. Perfette per sciare sulle piste in inverno e fare escursioni nella stagione estiva, queste montagne sono una delle mete turistiche preferite dagli stessi polacchi. Esci dai sentieri battuti per scoprire le catene meno conosciute come Bieszczady, Pieniny o Table Mountains.

Grecia

Acque cristalline, spiagge sabbiose, ristoranti sulla spiaggia e taverne. Ogni isola della Grecia è diversa ‘luna dall'altra, ma sono tutte di una bellezza mozzafiato, grazie al panorama ancora selvaggio e incontaminato. Si possono scegliere anche varie attività, senza spendere troppo, tra immersioni, surf o noleggiare barche e yacht. Cibo e bevande sono ottimi e costano poco. I greci sono tendenzialmente ospitali. Il Paese, poi, è un museo a cielo aperto. Con un sacco di strutture archeologiche, la Grecia ha più di 18 siti Patrimonio dell'UNESCO. Solo per citarne alcuni, puoi visitare l'Acropoli, il Partenone, il Tempio di Zeus Olimpio.

Baleari

Ibiza, Maiorca, Minorca, Formentera, ciascuna con la propria identità, i propri costumi e le proprie tradizioni, sono una delle destinazioni più ambite in Europa per le vacanze low cost dell’estate 2023. A parte la bellezza delle spiagge con la sabbia bianca, il clima bello quasi tutto l’anno e il divertimento della movida notturna, in tempi recenti le Baleari sono diventate una delle prime mete del Vecchio Continente più responsabili in fatto di turismo sostenibile ed economica circolare, il che fa in modo che queste location siano anche poco inquinate. Oltre ai posti più turistici, non dimenticare di visitare la Cattedrale di Le Seu a Palma di Maiorca, trascorrere una giornata alla Playa de Ses Illetas sull'isola di Formentera, passeggiare per il centro storico di Alcudia, nel nord di Maiorca ed esplorare il parco nazionale della Serra de Tramuntana.

Thailandia

La Thailandia è consigliata se si vogliono fare delle vacanze low cost estate 2023. In questo Paese del Sud-Est asiatico è conveniente soprattutto la bassa stagione, da luglio a settembre: è vero che è il periodo più piovoso dell'anno e alcune rotte dei traghetti e località dell'isola chiudono completamente, ma i prezzi degli alloggi diminuiscono notevolmente. Bangkok è una delle destinazioni asiatiche più economiche da raggiungere in aereo, in particolare se viaggi con compagnie come Qatar Airways, Etihad o un altro vettore del Golfo (chiaramente i prezzi salgono durante l'alta stagione invernale). Guarda poi i voli per Singapore, Kuala Lumpur e altri hub asiatici e vedi se riesci a trovare un collegamento economico per la capitale, come può capitare.

Mar Rosso

Le altre località turistiche di questa zona dell’Egitto, sulla costa occidentale del Paese e nella penisola di Sinai, potrebbero essere una scelta conveniente per i viaggiatori che cercano mete per vacanze low cost estate 2023. Sono meravigliosi i fondali i meravigliosi fondali ricchi di barriera corallina. In questa zona sono molto famose, in particolare, Sharm El Sheikh per chi ama le spiagge e il sole, Hurghada per chi ama fare il windsurf, Marsa Alam per chi ama scoprire la vita dei beduini.

Malta

Situata nel cuore del Mediterraneo e da sempre crocevia di scambi commerciali, Malta è visitata ancora adesso da chi vuol fare in estate dei corsi d’inglese potendo scegliere proposte più economiche di quelle del Regno Unito e godere di un bel clima caldo e soleggiato. La Valletta, la capitale più piccola d’Europa, è una città-museo con scorci incantevoli. L’isola è anche il paradiso di chi ama camminare e fare trekking.

