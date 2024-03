Vacanze da sogno super-panoramiche

Le giornate si allungano ed è tempo di alberi in fioritura, gite in biciletta e della voglia – ritrovata – di stare all’aria aperta lasciandosi sorprendere dalla natura che si rinnova. NH Collection Hotels & Resorts, il brand upper-upscale di Minor Hotels, ha selezionato le terrazze e i giardini più belli presenti nei suoi hotel per far “gustare” ai suoi ospiti la primavera con gli occhi e con il palato, attraverso panorami mozzafiato e ricercate offerte gastronomiche.

Da sempre attento a garantire esperienze extra-ordinarie per gli ospiti, NH Collection Hotels & Resorts conferma anche per la primavera il suo payoff ’feel the extraordinary’, facendo assaporare ai suoi ospiti un momento eccezionale, immersi nell’eleganza e gustando piatti unici, circondati dalla magia di città come Milano, Roma, Venezia e Taormina.

Proprio a Taormina la terrazza al settimo piano di NH Collection è la location ideale del ristorante Zefiro e offre un panorama mozzafiato sulla città, sul Teatro Greco, sull’Etna e sul golfo. E che dire del District Cocktails & Pool, il rooftop con piscina al 13° piano di NH Collection Milano CityLife, hotel ricavato dall’ex Chiesa di Cristo Re? Info su www.nh-hotels.com/it