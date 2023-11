Le uscite musicali del primo dicembre: grandi ritorni con Ultimo, Ghali e Massimo Pericolo

Roma, 30 novembre 2023 – La prima settimana musicale di dicembre si apre con diversi ritorni di artisti amatissimi dalle nuove generazioni. Da Ultimo e Ghali, fino a Massimo Pericolo, sono diverse le star che a sorpresa irrompono sulla scena. Spazio, però, anche per la strana coppia Ermal Meta - Jake la Furia, Mika e Peter Gabriel. Occhi lucidi è il nuovo singolo del cantautore romano Ultimo. Pubblicato in vista del tour negli stadi del prossimo anno, il pezzo è stato annunciato negli ultimi giorni sui canali social dell’artista. Il brano è caratterizzato dal tradizionale stile di Ultimo, che mescola la vecchia scuola con sonorità contemporanee. È un ritorno alle origini quello che Ghali tenta di fare con il disco Pizza kebab volume uno. L’obiettivo dell’artista è quello di recuperare il sound degli esordi, come si evince dal titolo, che richiama uno dei primi successi del trapper. Produttori e collaboratori del disco sono avvolti nel mistero. Da un trapper a un altro, Massimo Pericolo torna in pista con Le cose che cambiano. L’artista ha scritto il disco pensando alle proprie origini e all’evoluzione della sua personalità. Al momento sono state annunciate delle collaborazioni con Emis Killa, Speranza, Niko Pandetta e Fight Pausa. Primo album completamente in francese per Mika. Que ta tête fleurisse toujours è il sesto album dell’artista, da cui finora stati estratti tre brani: C’est la vie, Apocalypse Calypso e Jane Birkin, dedicata all’attrice e cantante scomparsa lo scorso luglio. Il disco fa parte di un progetto che prevede nei prossimi mesi la pubblicazione di un album in inglese dedicato al passato dell’artista. Vivere la propria vita appieno rispettando un unico fondamentale principio: non fare male. È chiaro il messaggio che Ermal Meta e Jake la Furia vogliono mandare con il loro singolo Male più non fare. Il brano è stato annunciato a sorpresa attraverso Instagram, e per i due artisti rappresenta un esperimento mentre si occupano di altri progetti. Il prossimo anno, infatti, Jake la Furia sarà protagonista nella reunion dei Club Dogo. Dopo ben dodici anni di silenzio discografico, Peter Gabriel torna in scena con I/O, il suo primo album di inediti dal 2002. Il disco viene descritto come il viaggio di un umanista che s’interessa di questioni spirituali, un lavoro basato sull’idea di connessione dell’uomo col prossimo e col mondo. Tra gli ospiti Brian Eno e Paolo Fresu. L’album verrà pubblicato in tre versioni, ciascuna con un mix e sonorità differenti. Nuovo disco anche per il cantautore Umberto Maria Giardini. Presentato come un viaggio mistico senza ritorno e volutamente senza lieto fine, l’album è stato preceduto dal singolo Re (arriveranno i barbari). Ospite in Le tue mani è Cristiano Godano, cantante e leader dei Marlene Kuntz. Per quanto riguarda le ristampe, per celebrare gli ottant’anni dalla nascita di Lucio Dalla la Sony pubblicherà in diversi formati il live Dallamericaruso. Il disco contiene le registrazioni del tour americano di Dalla del 1986, recentemente apparse nel film omonimo. Tra i dischi live in uscita anche Calma rivoluzionaria, nuovo progetto discografico di Ornella Vanoni. L’album contiene venticinque brani, tratti dal tour teatrale Le donne e la musica. Sono presenti, inoltre, due inediti, Camminando e l’omonima Calma rivoluzionaria, scritta e cantata insieme a Samuele Bersani. Rebel Diamonds è, invece, il primo best of dei The Killers, band americana amatissima in ambito indie rock. La compilation contiene pezzi storici come Mr Brightside e Somebody told me, spaziando tra i sette dischi del gruppo americano.

