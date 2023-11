Spotify Wrapped 2023, ecco le canzoni più ascoltate in Italia. Un brano sanremese al top della classifica

New York, 29 novembre 2023 – E’ Taylor Swift l’artista più ascoltata su Spotify nel 2023. Con 25 miliardi di ascolti la regina del pop svetta nel Wrapped 2023, la consueta classifica di fine anno della piattaforma che conta ormai 574 milioni di utenti. In seconda posizione Bad Bunny, poi The Weeknd, Drake e Peso Pluma. Nella top five delle donne ci sono invece Sza e Karol G, seguite da Lana Del Rey e Rihanna.

Guida la classifica dei singoli "Flowers” di Miley Cyrus, ascoltata oltre 1 miliardo di volte. Seguono ''Kill Bill'' di SZA e ''As It Was'' di Harry Styles, ''Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)'' di Jung Kook e ''Ella Baila Sola'' di Eslabon Armado e Peso Pluma.

Il primo album è ''Un Verano Sin Ti'' di Bad Bunny, che svetta davanti a ''Midnights'' di Taylor Swift e ''SOS'' di Sza. Quarto e quinto posto vanno rispettivamente a ''Star boy'' di The Weeknd e ''Mañana será bonito'' di Karol G.

Tutto italiano il fenomeno Sfera Ebbasta che si guadagna il titolo di artista più ascoltato su Spotify nel Belpaese. Vince su Geolier e Lazza, in seconda e terza posizione. In quarta e quinta, invece, troviamo Shiva e Guè. Solo cantanti italiani nella top 10. La classifica al femminile vede in prima posizione Anna, che è anche uno dei volti di Equal, il programma globale di Spotify che promuove la parità di genere e celebra il contributo delle donne nel mondo dell'audio.

I Måneskin sono è il nome italiano più ascoltato all’estero, prima di Meduza e Ludovico Einaudi. In top 10, anche Laura Pausini (sesta), che si riconferma così l'artista italiana donna più cliccata su Spotify nel mondo.

A sorpresa è invece un brano sanremese il più cliccato. “Cenere” di Lazza, secondo al Festival dietro Mengoni, vince la classifica dei singoli di Spotify Italia. In seconda e terza posizione troviamo ''Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè)'' di Finesse e ''Vetri neri'' di Ava, Anna e Capo Plaza. Chiudono la top 5 ''Come vuoi'' di Geolier e ''Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52'' di Bizarrap e Quevedo. Dominano le produzioni italiane con la musica ‘urban’ a farla da padrone come dimostra il successo di Geolier che ha 3 canzoni in top 10. Di Geolier è anche l'album che registra il maggior numero di ascolti, ''Il coraggio dei bambini'', seguito da ''Sirio'' di Lazza e ''La Divina Commedia'' di Tedua. Rispettivamente, invece, in quarta e quinta posizione ci sono ''Milano Demons'' di Shiva e ''Fake News'' dei Pinguini Tattici Nucleari.

Per i podcast vince su tutti ''The Joe Rogan Experience''. Seguono ''Call Her Daddy'' di Alex Cooper e ''Huberman Lab'' del Dr. Andrew Huberman. In quarta e quinta, invece, troviamo ''anything goes with emma chamberlain'' e ''On Purpose with Jay Shetty''. In Italia il più ascoltato è ''Elisa True Crime'' di Elisa De Marco, seguito da ''The Essential'' di Mia Ceran e "Muschio Selvaggio'' di Fedez. ''Indagini'' di Stefano Nazzi e ''Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia'' chiudono la classifica dei primi 5.

Spotify offre poi le Wrapped personalizzate. La sezione 'Io nel 2023' svela quale, tra le 12 "personalità musicali" possibili, è stata quella che rappresenta di più il nostro modo di ascoltare nel 2023: ad esempio, il Mutaforma (per i più veloci nel passare da un artista all'altro), il Luminare (per chi ascolta musica leggera e allegra più di altri) o l'Alchimista (per chi crea playlist più di altri). Inoltre i contenuti preferiti dai fan appaiono in una veste nuova: la Story Top 5 Generi mostra la classifica dei cinque generi musicali più ascoltati con un nuovo design che va a comporre un panino dai gusti unici (quelli di

Spotify); invece, la Top 5 Artisti permette di vedere il mese in cui, per ogni artista, i vostri ascolti hanno raggiunto il picco massimo. E tante altre funzionalità aiuteranno a comporre un riassunto del proprio anno di Spotify.