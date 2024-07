Un’oasi di relax per vivere l’estate

In questo punto del Lago di Garda la natura assume mille sfaccettature di verde, dallo smeraldo al verde Francia, dal verderame al verde acqua. Le rive della spiaggia brillano per i finissimi ciottoli bianchi misti a sabbia, le onde si infrangono morbide sulla sponda e la brezza lacustre smuove i rami dei più di mille ulivi secolari. Qui prende vita Riviera, il nuovo progetto della famiglia Rana a Punta San Vigilio. Tre luoghi di accoglienza in una sola anima, tre oasi estive, con il ristorante fine-dining, il Riviera Terrace per un aperitivo panoramico e il Beach Club sulla riva del lago. Una location che permette di vivere ogni momento della giornata in totale relax. L’intero progetto, è fortemente voluto dalla famiglia Rana per valorizzare ancora di più un luogo ricco di ricordi. Un investimento unico di passione, tempo e ricerca, che celebra con gioia l’estate.