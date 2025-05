Amici Serale 3 maggio: eliminati e polemiche

Un’eliminazione e un ballottaggio. Oltre a una serie di polemiche: la puntata del Serale di Amici 2025 registrata giovedì primo maggio e in onda sabato 3 maggio in Prima serata su Canale 5 ha riservato moltissime emozioni per concorrenti, pubblico e professori. Professori che non hanno fatto mancare la consueta dose di polemiche. Basti pensare allo scontro Anna Pettinelli-Rudy Zerbi (strano) sul duetto fra Antonia e Jacopo Sol. Ecco le anticipazioni secondo Superguida Tv.

Gli ospiti della puntata di sabato 3 maggio del Serale di Amici 24 sono il comico Francesco Cicchella e i cantanti Michele Bravi, Fedez e Clara. Gli ultimi due hanno presentato il singolo ‘Scelte stupide’, mentre Bravi ha portato sul palco la colonna sonora del cortometraggio con Lino Banfi.

Tre partite hanno caratterizzato la serata del talent show condotto da Maria De Filippi. Nella prima ad andare al ballottaggio sono i concorrenti della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e a rischio eliminazione finisce il cantautore Jacopo Sol, mentre nella seconda ad andare in ballottaggio è il ballerino Francesco. Nella terza partita a perdere è ancora la squadra Zerbi-Celentano. Al ballottaggio va la ballerina Alessia.

Sono due gli eliminati della puntata del Serale di Amici 24 di sabato 3 maggio. La prima è la ballerina Chiara, che dalla puntata precedente era rimasta al ballottaggio con il cantante, e suo fidanzato, TrigNo. Proprio a Chiara viene poi assegnato il premi di 10mila euro messo in palio da Enel. Il nome dell’altro concorrente eliminato sarà comunicato da Maria De Filippi al termine della puntata di sabato 3 maggio su Canale 5. Nel ballottaggio a tre fra Jacopo Sol, Alessia e Francesco il primo a salvarsi è proprio il ballerino. Chi sarà eliminato fra Alessia e Jacopo Sol?