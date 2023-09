Una nuova sede ’green’ per la filiale BRT a Biella

Ottima notizia per i 500mila appassionati di motoveicoli e autoveicoli storici in Italia e per migliaia di tesserati FMI con moto iscritte al Registro Storico: il Ministero dei Trasporti ha emanato il decreto attuativo che prevede per i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti in uno dei Registri riconosciuti – in caso di nuova immatricolazione di veicoli già stati iscritti al PRA e cancellati d’ufficio – la facoltà di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione.