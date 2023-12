Una nuova boutique nel cuore di Milano

È uno spazio moderno ed essenziale quello che Malo, iconico brand specializzato in cashmere e fibre naturali di alta gamma, aprirà in via della Spiga al civico 30, nel cuore dello shopping milanese a gennaio 2024. Con uno spazio di 190 metri quadri, la nuova boutique rappresenta una fusione di culture, un connubio tra Oriente e Occidente, nelle scelte di certe finiture, con pavimento e arredi in bambù per sottolineare l’attenzione all’ambiente e alle foreste.

E.D.