Una mostra sul mondo di Beatrix Potter

Dal 23 febbraio al 9 giugno la Morgan Library & Museum di New York ospita Beatrix Potter: Drawn to Nature, una mostra che racconta la vita della scrittrice britannica Beatrix Potter (1866-1943), una delle autrici e illustratrice di narrativa per ragazzi più amate del XX secolo grazie al suo Peter Rabbit. L’esposizione è incentrata sul rapporto di Beatrix Potter con il mondo naturale, dall’influenza della campagna in gioventù alla sua passione per la pastorizia e la conservazione del territorio in età adulta. Organizzata dal Victoria and Albert Museum di Londra, la mostra riunisce opere d’arte, libri, manoscritti, lettere illustrate che raccontano come l’innovativa miscela di osservazione scientifica e narrazione fantasiosa della Potter abbia dato forma ad alcuni dei libri per bambini più popolari al mondo.