Un cocktail d’autore per ogni occasione

Un brindisi per ogni occasione. Stefano Santoni in collaborazione con Simone Caporale del Sips di Barcellona, ha ideato una drink list per festeggiare il Pride Month a giugno, le Olimpiadi di Parigi a luglio e la Mostra del Cinema di Venezia ad agosto. L’ingrediente principale di tutte le creazioni sarà l’Amaro Santoni, con la sua moderata gradazione alcolica e l’infusione di 34 botaniche, tra cui il rabarbaro e fiori di iris, dal gusto dolce-amaro.

Nel cocktail Golden Hour, realizzato per il Pride Month spiccano note aromatiche fresche e fruttate, come il passion fruit e il succo di lime.

Per onorare i giochi Olimpici di Parigi, saranno disponibili tre drink, ciascuno ispirato ai gradini del podio: Glory, con Tequila e Mezcal, Olympic Dream, con il London Dry Gin e Partecipazione con Rum giamaicano invecchiato.

Per omaggiare Marcello Mastroianni e la ’Dolce Vita’ alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato ideato un drink robusto, che prende il nome del divo. Stefano Santoni è riuscito a portare avanti il progetto di famiglia, producendo un’ampia selezione di liquori e distillati toscani, in cui esalta spezie ed erbe come il rabarbaro.

M.M.