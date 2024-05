Massimo Bernardini lascia Tv Talk, ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Roma, 8 maggio 2024 – Hanno stupito e sorpreso le parole di Massimo Bernardini quando, pochi giorni fa, ha annunciato la sua decisione di abbandonare la conduzione di “Tv Talk”. Il 25 maggio andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione del programma e sarà anche il giorno del commiato da parte del presentatore, volto storico dell’appuntamento settimanale. Alla base della sua scelta, la volontà di prendersi una pausa e la voglia di farlo quando il programma è all’apice del suo successo e non mostra nessuna stanchezza: “Sono convinto che lasciare un programma al massimo del successo, e non quando comincia a traballare, sia la cosa più giusta da fare. Infine sento che è doveroso, per quelli della mia generazione, passare la mano a quelli più giovani”.

Il successo di Tv Talk e chi potrebbe sostituire Massimo Bernardini

“Tv Talk” è nato nel 2001 e, ai tempi, si chiamava “Il grande talk”, trasmesso su Sat 2000, televisione di proprietà della Cei. Dall’anno successivo, fu lo stesso Massimo Bernardini a proporre l’alleanza fra Sat 2000 e la Raieducational di Minoli e il programma andò in onda in tv alle 7 del sabato su Rai3. Poi, negli ultimi 18 anni è diventato “Tv Talk” ed è stato spostato, come appuntamento fisso, nel sabato pomeriggio di Rai 3. Punti fissi del programma sono Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta con l’attenzione all’analisi del programma, al relativo successo o insuccesso senza dimenticare il democratico uso dello share e dei telespettatori che seguono la trasmissione sotto la lente di ingrandimento. Altro elemento chiave sono gli analisti, un gruppo di ragazzi che discutono e pongono interessanti interrogativi ai vari ospiti presenti nel programma. E dopo l’uscita di scena di Massimo Bernardini, chi lo sostituirà? Lui stesso ha ammesso un desiderio: “Chi mi sostituirà? Non ne ho idea. Mi piacerebbe fosse una donna, una giovane conduttrice più brava di me, che mantenesse qualcosa della mia passione giornalistica”. Tra i nomi emersi nelle ipotesi di chi sarà alla guida di Tv Talk sono circolati già alcuni nomi ma tutti da confermare. Si parla di Francesca Fialdini, Mia Ceran e Giorgia Cardinaletti. L’ufficialità la avremo solo al termine di questa stagione televisiva prima che il conduttore saluti (per sempre?) il pubblico che l’ha seguito in questo ventennio al timone del programma. Bernardini spera che possano rimanere anche i ragazzi che lo hanno affiancato in questa avventura e che resti anche la sede storica, quella di Milano, dove il programma viene registrato. Tra le ipotesi in campo anche quella di rendere “Tv Talk” finalmente in diretta, con l’analisi in tempo reale di quanto accaduto ed emerso sul piccolo schermo. Parlando in trasmissione della notizia del suo abbandono del programma, il conduttore ha confermato quanto dichiarato da lui stesso: “Ringrazio per l'affetto che mi state dimostrando. Lo vedo anche in giro per Milano e per l'Italia ma adesso non esageriamo. Ma ce ne occuperemo, però, soltanto all'ultima puntata, quella del 25 maggio”. E fra qualche settimana, proprio il prossimo sabato 25 maggio, si chiuderà un lungo capitolo e una pagina della storia televisiva. Perché 22 anni alla conduzione di un programma non è da tutti...