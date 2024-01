Trucco, capelli, unghie e skincare: le super tendenze beauty del 2024

Nel 2024, molte novità ci attendono nel mondo della bellezza. Le previsioni indicano diverse tendenze nei vari settori, dal make-up alla skincare, dai capelli alle unghie. I principali beauty trend 2024 sono stati svelati sia dal report annuale di Pinterest Predicts che dalle visualizzazioni su TikTok e Instagram, oltre ai dati delle ricerche effettuate su Google.

Trucco

Nel 2024 il trucco del viso che andrà per la maggiore si rifà ad alcuni trend che andavano in voga negli anni ’90, riproposti in una chiave più contemporanea. Per quanto riguarda gli occhi, continua il trend del cosiddetto espresso make-up, ispirato ai toni del caffè, con nuance sul marrone che vanno dalle nuance più scure a quelle più chiare, dal bronzo al caramello, creando uno sguardo accattivante e profondo. Prosegue l'estetica ispirata al mondo della danza e del balletto, con l'uso di colori pastello, in particolare il rosa, non più Barbiecore, ma più orientato al corallo e al rosso intenso, senza dimenticare il Peach Fuzz, mix di rosa e arancione, eletto Color of the Year da Pantone. Regine delle tendenze per le labbra sono le Cherry Cola Lips, con sfumature che virano sul marrone e un effetto ombreggiato deciso, ravvivato da un tocco di gloss trasparente. Un altro grande ritorno è quello del blu in varie sfumature, in particolare quelle acquamarina, luminose e leggere.

Capelli

Il legame con il mondo del mare si nota anche nei trend dell’hair-style, con capelli con riflessi, luminescenze ed effetti vinilici ispirati alle sirene, dal blu all'azzurro, dal verde acqua al lilla. Per quanto riguarda le tinte più richiesti per le chiome, nei prossimi mesi prenderanno piede lo Scandi Hairline, con ciocche schiarite che ricadono naturalmente sul viso, e il Vanilla Chai Hair, in cui sono mixate varie tonalità di vaniglia, chai, latte e caramello. Ritroveremo il Butterfly Bob, una reinterpretazione più moderna e dinamica del classico caschetto, con le punte più leggere, ariose e movimentate, e il Preppy Bob, lineare e leggermente sfilato che arriva oltre il mento. Tornano la passione per le chiome voluminose e il vezzo di fiocchi, fiocchetti, nastri e nastrini a decorare i capelli, creando atmosfere retrò alla Jane Austen.

Unghie

Le unghie cromate, con riflessi metallizzati e aspetto olografico o aerografato, nei toni del nude, dell’argento, del rame, del bronzo e del color lavanda, stanno guadagnando popolarità, registrando un forte aumento nelle ricerche sui motori di ricerca e nelle condivisioni sui social. Le Chocolate Milk Nails, marrone crema, simile al cioccolato al latte, e le Milk Bath, candide, tenui e leggermente lattiginose, semplici e chic, sono altre tendenze che stanno andando forte su TikTok.

Pelle

Nella skincare i principali beauty trend 2024 riflettono un'evoluzione verso la protezione totale della pelle e un maggiore interesse per la cura del corpo nel suo complesso, estendendo l'attenzione dai prodotti per il viso a quelli per tutto il corpo. Il look nude, altro omaggio agli anni ’90 rivisitati, rimarrà un protagonista assoluto con il ritorno delle BB Cream in tonalità naturali e poco coprenti. Continuerà l’ascesa della cosmesi green e sostenibile, hi tech e innovativa, con i brand che utilizzano sempre di più le biotecnologie per produrre cosmetici con ingredienti naturali o biologici, riducendo l'impatto ambientale. Un ingrediente chiave nei prodotti beauty sarà l’ectoina, componente che ha la funzione di proteggere la pelle, agendo come uno scudo contro i danni causati da stress ossidativo, luce blu, sole e inquinamento. L'ectoina ha anche proprietà correttive, agendo sui danni causati dai raggi UVA e UVB. Pure spray e lozioni con SPF ad alta efficacia, per la protezione solare, saranno sempre più utilizzati durante tutto l’anno, non solo nei mesi caldi, soprattutto grazie a formule arricchita con vitamina C e potenziate con ulteriori molecole protettive come le ceramidi.