Unghie, dal Mocha Mousse alla French rivisitata: tutti i trend della nail art di gennaio 2025

Scelte cromatiche audaci, tecniche innovative ed espressioni creative e originali. Dai design massimalisti agli stili più morbidi e naturali, i temi emergenti per la nail art del 2025 rappresentano un invito a sperimentare e rompere gli schemi tradizionali, con particolari sempre più elaborati, texture inedite e reinterpretazioni contemporanee di grandi classici.

Colori principali

Le tonalità protagoniste sono il nude, il nero lucido, il malva, il bordeaux e, soprattutto, il marrone, diventato il punto di riferimento per gli smalti del momento, in particolare nella variante Mocha Mousse, indicata da Pantone come colore dell’anno. Il Dark Cherry resta un must intramontabile, perfetta da sfoggiare anche a gennaio. Dopo aver dominato le tendenze delle stagioni passate, il rosso scuro, intenso e sofisticato, si conferma una scelta raffinata e versatile, adatta a ogni occasione.

Smalti magnetici

Secondo Zola Ganzorigt, celebre nail artist che lavora con celebrities come Hailey Bieber, Kylie Jenner e Sabrina Carpenter, quest’anno guadagneranno sempre più terreno gli smalti magnetici cat-eye. Quest’ultima tecnica, come suggerisce il nome, riproduce l'effetto ‘occhi di gatto’ sulle unghie, creando striature opalescenti che richiamano quelle tipiche del felino. E per realizzarla servono appositi nail polish. Le tonalità più popolari, in questo caso, sono i borgogna e i blu notte e navy.

Design

La nail art dell’inverno 2025 propone French Manicure rivisitate, con forme più strutturate e squadrate rispetto alla versione classica, che possono essere personalizzate con creatività. La French si può arricchire con gemme, stelle, cuori o fiori per un tocco originale anche nei mesi più freddi. Non mancano decorazioni scultoree e 3D in rilievo, applicazioni luccicanti ed effetti che evocano atmosfere dark e misteriose perfette per l’inverno. Per chi preferisce design più semplici, pratici e discreti, l’ideale restano le unghie corte e arrotondate o a forma di mandorla, dipinte con smalti neutri o scuri.

Oro e iridescenze

Bagliori dorati in primo piano: secondo Pinterest, nel 2025 l'oro sarà protagonista assoluto, anche sulle unghie. Con un tocco luminoso e sontuoso, la manicure dorata diventa il dettaglio glamour che accende l’inverno. Il fascino del tema “sirena” sarà protagonista anche nel 2025. In questo caso ci si può ispirare ai colori del mare d’inverno, con tonalità morbide e discrete da declinare in vari finish e sfumature iridescenti, per un look raffinato e contemporaneo.

Attenzione ai dettagli

Tra i trend intramontabili si confermano gli effetti cromati, che continuano a impreziosire le unghie con un tocco futuristico. Altro alleato per illuminare l'inverno è il finish metallico: bronzo, oro e argento donano una brillantezza unica e un tocco di lusso in più. Tornano i motivi animalier come il tartarugato e il leopardato, che si rinnovano con pattern insoliti. Già negli ultimi mesi si è fatto largo l’effetto marmo, declinato sia in toni nude sia in abbinamento a colori intensi come il verde smeraldo e il blu oceano. Perfino le tonalità più delicate possono diventare più particolari grazie a glitter, gemme o motivi invernali come il tartan o il pied-de-poule. Una base lattiginosa, rosa, beige o nude, arricchita con punti luce posizionati sulla lunetta, ai lati o sulle punte, dona alla manicure un’eleganza semplice, ma d’effetto.

Unghie adesive

Per chi vuole mani impeccabili in poco tempo, le unghie preformate e adesive, disponibili in commercio in diverse varianti, offrono infinite possibilità di espressione. La chiave è scegliere dettagli che riflettano lo spirito del momento: dal minimalismo sofisticato al glamour audace, l’importante è adattare le tendenze al proprio stile personale, sperimentando con forme, colori e texture per creare un look unico e attuale.