Trattamenti di bellezza, come prepararsi all’autunno

Durante le ferie estive l’esposizione al sole, all’umidità, al vento, alla sabbia e ad altri fattori esterni possono aver messo a dura prova la pelle e i capelli, disidratandoli e lasciandoli opachi e stressati. Anche le persone più disciplinate, poi, quando sono in vacanza, ogni tanto mettono da parte la propria consueta routine di bellezza per dedicarsi a momenti spensierati e divertenti fino a notte fonda. Niente paura, però: al rientro, con semplici passaggi, è possibile rimediare in modo semplice e naturale e prepararsi al meglio in vista dell’autunno.

Esfoliazione

Dopo l’estate, la pelle può apparire più spessa e meno luminosa. Per ritrovare un incarnato radioso, è fondamentale esfoliare dolcemente, rimuovendo le cellule morte e favorendo il rinnovamento cellulare. Usare uno scrub arricchito con oli nutrienti aiuta non solo a levigare la pelle, ma anche a mantenerla idratata, riducendo il rischio di irritazioni. Per il viso, possono andare bene prodotti a base di acidi esfolianti come quello glicolico e il lattico, che stimolano un rinnovamento profondo, contrastando i danni causati dal sole, come i segni di eventuali eritemi e macchie scure.

Idratazione

Dopo aver esfoliato la pelle, è essenziale nutrirla e idratarla con prodotti ricchi di ingredienti riparatori e lenitivi. Per massimizzarne l’efficacia, i cosmetici dovrebbero essere applicati in base alla loro consistenza, partendo cioè da quelli più leggeri come gli spray idratanti, per poi proseguire con creme, sieri e oli più ricchi.

Trattamenti specifici

Infine, per le zone più sensibili e delicate e maggiormente bisognose di cure intense, come il contorno occhi, le ginocchia, i gomiti e le aree più secche del corpo, è utile ricorrere a maschere e accorgimenti mirati. Le maschere e i patch in tessuto sono ideali per un’applicazione rapida, mentre i trattamenti specifici come quelli che servono, per esempio, per ridurre l’infiammazione e riequilibrare la pelle, sono perfetti per affrontare i danni post-vacanza.

Capelli da rinforzare

Al rientro dalle vacanze, al pari della pelle anche i capelli possono necessitare di un trattamento rigenerante, soprattutto se si è stati al mare. Sole, salsedine, cloro e lavaggi frequenti possono renderli secchi, sfibrati e privi di lucentezza, con doppie punte e lunghezze sfibrate. In questo caso, la soluzione migliore è una leggera spuntatina per eliminare le parti più danneggiate. Non è necessario un taglio drastico, se non lo si desidera: basta solo qualche centimetro per ridare vita alla chioma. Se i capelli sono colorati, potrebbe essere utile ravvivare la tinta dopo la prolungata esposizione al sole e alla salsedine.

Detersione delicata

Per rinforzare e rigenerare i capelli, si potrebbe preparare un impacco naturale pre-shampoo con ingredienti che probabilmente abbiamo già in casa: olio d'oliva, uova, miele e aceto di mele. Il composto va applicato sui capelli asciutti e lasciato in posa per almeno mezz'ora prima del lavaggio. Dopo l’estate, inoltre, è importante ridurre la frequenza dei lavaggi e utilizzare uno shampoo nutriente e delicato, ideale per detergere la cute con dolcezza, lasciando i capelli puliti e morbidi.

Rigenerazione intensa

Successivamente allo shampoo è fondamentale applicare un balsamo nutriente per idratare i capelli in profondità e facilitare la pettinatura, meglio se con una formulazione arricchita da oli vegetali biologici. Infine, una volta a settimana, andrebbe fatta una maschera nutriente fai-da-te, mescolando, per esempio, un paio di cucchiai di olio di oliva, di mandorle dolci, di argan o di semi di lino con qualche goccia di un olio essenziale in base alle proprie preferenze, applicando il tutto sui capelli umidi e lasciando in posa per una decina di minuti.

Asciugatura naturale

Le temperature ancora alte sono perfette per continuare ad asciugare i capelli all’aria. Se l’uso del phon è inevitabile, meglio impostarlo a bassa temperatura, usando comunque un buon prodotto termo-protettore. Per un'acconciatura senza calore, si possono tamponare i capelli con un asciugamano in microfibra, pettinandoli poi delicatamente e applicando un booster senza risciacquo come un olio o una mousse. Legando i capelli in uno chignon alto, dopo qualche ora si otterranno onde morbide e vaporose.