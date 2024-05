Toscana e Marche. Il viaggio è giusto

Per chi ama vincere facile, due opzioni di viaggio senza stress: Marche e Toscana. Semplice vero? Sì, perché queste due regioni hanno tutto quello che un visitatore può desiderare. Mare, montagna, città d’arte, borghi, colline. E poi ancora – se non bastasse – i migliori prodotti che la natura possa offrire. Dal vino all’olio, passando attraverso una smisurata offerta gastronomica che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione ed è capace di rinnovarsi senza stravolgere sapori e saperi. Per chi ama vincere ancora più facile ci si mette anche la bella stagione alle porte. L’esaltazione temporale di questi luoghi magici. In questo numero di QN Itinerari vogliamo raccontarvi le Marche del Conero e quelle di Macerata, ma anche Senigallia, perla dell’Adriatico pronta a tuffarsi nell’estate.

Ma parleremo anche della Toscana che non ti aspetti, ovvero quella che strizza l’occhio all’outdoor come il Parco delle Colline Metallifere o San Miniato, con gli itinerari di sua Maestà il tartufo bianco. Per arrivare a toccare il bianco etereo del marmo di Carrara, città creativa patrimonio Unesco. Il tutto accompagnato dal meglio del desco, annaffiato da nettari che il mondo ci invidia. Sono questi gli ingredienti delle prossime pagine. Sì, ci piace vincere facile! Buona lettura e buon viaggio.