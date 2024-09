Torna il SalinaDocFest. Temi: giovani e libertà

Dall’11 al 15 settembre torna alle Isole Eolie ’SalinaDocFest’. Dopo aver annunciato i nomi della giuria per il XVIII Concorso del documentario narrativo (Firouzeh Khosrovani, Andrea Occhipinti e Kasia Smutniak), sul tema ’Libertà - Come essere Liberi’ e alcuni dei premi che saranno consegnati durante le serate del festival, il festival annuncia la nuova sezione dedicata a ’Giovani e Scuola’ e altri prestigiosi riconoscimenti. Non poteva mancare in un’edizione sulla ’Libertà’ un omaggio al cinema dei Fratelli Taviani, sin dalle origini nel Comitato d’Onore, in memoria della scomparsa di Paolo a febbraio. Un focus sarà dedicato ai giovani in partnership con Città di Messina, con il premio Crédit Agricole Italia a Leonardo di Costanzo (A Scuola) e il premio DP World a Sophie Chiarello (Il cerchio). Ogni altra info su www.salinadocfest.it