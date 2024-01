Tony Dallara a Domenica In, canta per la prima volta dopo il coma. La reazione di Mara Venier

Roma, 21 gennaio 2024 – Conto alla rovescia per il Festival di Sanremo. E Mara Venier si prepara con una puntata di Domenica In dedicata alla storia della kermesse musicale. Nel salotto di “zia Mara” arrivano tanti ospiti protagonisti delle edizioni sanremesi del passato. Tra questi anche un’icona della musica italiana e vincitore del Festival nel 1960 in coppia con Renato Rachel, il grandioso Tony Dallara. A 87 anni e un coma di due mesi alle spalle, Tony si è esibito nel salotto di Domenica In, incantando e stupendo pubblico e conduttrice.

Mara gli ha chiesto: “E’ da tanto che non canti?” e lui: “Sette mesi fa è l’ultima volta che ho cantato, perché nel frattempo ho avuto qualche problemino”. E Mara: “Qualche problemino? Sei stato due mesi in coma!”. La forza e la passione di Tony lo hanno riportato sul palco a cantare per il pubblico di Domenica In “Romantica” e “Ti dirò”, due dei suoi più grandi successi. Finita l’esibizione Mara lo ha riaccompagnato al suo sgabello, per poi scoppiare in lacrime dall’emozione: “Mi sono commossa – ha detto la conduttrice –, mandate un filmato”.