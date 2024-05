Chi è il ballerino Tommaso Stanzani e il nuovo amore Oreste

Tommaso Stanzani è sicuramente diventato celebre grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. La sua carriera è continuata sul piccolo schermo, nei mesi a seguire, ed è stato selezionato anche tra i ballerini voluti da Fiorello per il suo show (dei record) “Viva Rai 2”.

Il successo con la partecipazione ad Amici

Nato il 1 marzo 2001 a Bologna, Tommaso Stanzani si è avvicinato, fin da piccolo, al pattinaggio artistico anche grazie ai genitori, pattinatori di professione. Con il passare degli anni si è appassionato alla danza, vincendo anche una borsa di studio quando aveva appena 15 anni. L’anno successivo brilla persino nei campionati europei. Sempre nel 2016, decide di presentarsi come concorrente ad Italia’s Got Talent. La vera svolta nella sua vita, però, arriva grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2020/2021. Il ballerino viene scelto durante i casting e continua il suo percorso fino ad approdare al serale del programma. Non riesce ad arrivare alla finale perché viene eliminato precedentemente dalla giuria del talent show, durante un ballottaggio. Nonostante la sua uscita dallo show di Canale 5, viene scelto per il corpo di ballo dei “Battiti Live”, in onda in prima serata su Italia 1. Successivamente viene notato anche da Fiorello, come già anticipato, per diventare tra i ballerini fissi del programma “Viva Rai 2”, un grande successo in onda di mattina, in grado di conquistare comodamente il 20% di share, risultato fin oltre le più rosee aspettative. Nei giorni scorsi è uscito anche il suo primo libro, “Un ritmo unico. Quattro amici e un sogno: una storia a passo di danza”. La trama vede come protagonista Alberto, con un grande desiderio: diventare un ballerino professionista. Riesce ad entrare nell’Accademia di Arti Performative, una delle più importanti scuole italiane per chi vuole realizzarsi nel mondo della musica e dello spettacolo. Lì conosce e fa amicizia con altri tre ragazzi, il litigioso Raoul, l’impeccabile e precisa Rebecca e l’esuberante Anita.

La vita privata di Tommaso Stanzani

Dopo la sua uscita da Amici, Tommaso Stanzani è stato al centro del gossip per la sua relazione con Tommaso Zorzi. I due hanno avuto una storia che si è conclusa alcuni mesi fa. Una decisione, quella di mettere la parola “Fine”, che ha preso il ballerino, in accordo con l’ex compagno, come raccontato in tv: “Quando è finita io non volevo che finisse, è finita e sono stato io a prendere quella decisione anche se non avrei voluto, ma adesso ragionandoci abbiamo fatto bene. A due anni di distanza mi sono reso conto che lui è molto intelligente, talentuoso, ma non fa per me. Ha un modo diverso di amare rispetto a come vedo io l'amore”. Oggi il suo cuore è impegnato e ha ammesso di essere nuovamente innamorato, dopo aver archiviato definitamente la sua precedente relazione: “Lui è una persona dolce che ha saputo raccogliermi in tanti piccoli pezzi, prima ancora che mi accorgessi di essermi distrutto. Una persona speciale, si chiama Oreste”.