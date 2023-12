Lady Diana, il fratello Charles condivide sui social un’immagine della sua tomba

Charles Spencer, fratello minore della compianta Lady Diana, ha condiviso su Instagram una rara immagine della tomba privata della sorella, scomparsa nel 1997 all’età di 36 anni. Il memoriale dedicato all’ex principessa di Galles si trova su un isolotto presso la tenuta di Althorp House, la residenza aristocratica della famiglia Spencer situata nelle Midlands Orientali, per la precisione nel Northamptonshire.

Privacy

Il conte ha voluto che la sorella riposasse proprio lì, in un angolo speciale di Althorp, dal momento che, in quel, posto Diana aveva trascorso gli anni di gioventù insieme ai suoi fratelli. In quella stessa tenuta Lady D aveva conosciuto il principe Carlo, che frequentava gli Spencer e, per un periodo, ha avuto un flirt con Sarah, una delle sorelle maggiori di Diana. Al memoriale non può accedere nessuno tranne i familiari. Il principe Harry, nella sua autobiografia-scandalo ‘Spare’, ha raccontato che lui e la moglie Meghan sono stati a far visita alla tomba di Diana in occasione del venticinquesimo anniversario della sua morte, nel 2022.

Ricordi

Il conte Spencer, che è anche un giornalista e scrittore britannico, co-conduttore di un podcast, ha spesso condiviso sui social omaggi e ricordi legati a sua sorella e alla loro famiglia. Nell'anniversario della morte di Diana, il 31 agosto, Charles ha pubblicato una foto scattata quando lui e Diana erano piccoli. Lui aveva all’incirca 2 anni e la sorella 5 quando la madre, Frances, lasciò la famiglia per andare a stare con il suo amante. Il divorzio dei genitori fu molto doloroso per loro e ha segnato entrambi, come anche Diana ha detto più volte, confidandosi con amici e personale di fiducia.

La morte di Lady Diana

La sesta stagione di ‘The Crown’, che ha debuttato da poco su Netflix e che si concluderà con gli ultimi episodi della serie, disponibili dal 14 dicembre sulla piattaforma, si apre proprio con il tragico incidente in cui Diana perse la vita nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1997 a Parigi. La principessa stava viaggiando a bordo di una Mercedes assieme a Dodi Al-Fayed, con il quale aveva iniziato da poco una storia. L’auto di lusso, lanciata a oltre 120 chilometri orari – mentre il limite era di 50 km/h – si schiantò contro uno dei piloni di Pont de L’Alma. Dodi – figlio del magnate di origini egiziane Mohamed Al-Fayed, mancato il 30 agosto 2023 – e l’autista Henri Paul morirono sul colpo. Diana si spense qualche ora dopo all’ospedale Pitié-Salpêtrière. I due figli che la Spencer aveva avuto con l’ex marito Carlo, William e Harry, si trovavano in vacanza a Balmoral, in Scozia, con il padre e i nonni, Elisabetta e Filippo, quando furono raggiunti dalla tragica notizia della scomparsa della loro mamma.