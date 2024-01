Timothée Chalamet e Kylie Jenner innamorati, il bacio ai Golden Globes 2024 diventa virale

Los Angeles, 8 gennaio 2024 – Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono più innamorati che mai. La coppia del momento ha scelto la notte dei Golden Globes per il debutto vero e proprio. Da mesi circolavano le voci sul loro amore, ora è tutto ufficiale.

Timothée e Kylie si mostrati al mondo davvero felici. L’attore, candidato per il film Wonka, si è presentato da solo sul red carpet del Beverly Hilton Hotel, ma è stato poco dopo raggiunto dalla Jenner nel backstage e insieme hanno preso posto in sala: i due, più volte inquadrati dalle telecamere, si sono impegnati in pubbliche dimostrazioni di affetto.

Per l'occasione, Chalamet ha optato per un completo nero con una giacca di paillettes nere abbaglianti, che ha indossato sopra una camicia nera button-down leggermente aperta. Kylie Jenner ha invece scelto un abito di pizzo nero trasparente.

L’attore e l’imprenditrice e modella nel corso della cerimonia si sono poi lasciati andare a un bacio che ha fatto impazzire i fan ed è diventato virale sui social in pochissimi minuti.

Chalamet e Jenner si sono conosciuti lo scorso gennaio, poco dopo la rottura tra la modella e Scott. Erano entrambi presenti alla sfilata di Jean Paul Gaultier durante la settimana dell'alta moda a Parigi. Le prime indiscrezioni su un loro coinvolgimento sentimentale hanno cominciato a circolare in aprile. A partire dall'estate hanno passato molto tempo assieme e il primo bacio pubblico risale agli Us Open a New York a settembre.