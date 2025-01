Thimothée Chalamet arriva alla première con una bici elettrica, ma prende una multa

Roma, 16 gennaio 2025 – L’arrivo di Timothée Chalamet alla premiere londinese di ‘A Complete Unknow’, biopic di Bob Dylan che lo vede protagonista, è stato possibile grazie ad un veicolo d’eccezione: l’attore è infatti piombato su red carpet in sella ad una bicicletta elettrica del sistema di bike sharing Lime. Ma la prodezza non ha solo scatenato l’entusiasmo dei fan e reso virale il suo arrivo sul tappeto rosso, ha comportato anche un’infrazione al regolamento di Lime che ha comportato una multa di 65 sterline (circa 77 euro).

Chalamet ha raccontato l’accaduto al programma francese Quotidien, spiegando di aver preso a noleggio tramite app la bicicletta a causa del traffico, che gli stava impedendo di arrivare all’evento in orario. Tuttavia, la bici Lime non poteva essere parcheggiata nell’area in cui si stava svolgendo la première: “Non potevo parcheggiare lì, quindi ho preso una multa da 65 sterline”, ha spiegato l’attore, aggiungendo: “Ed è una cosa orribile, perché era pubblicità per loro (Lime)”.

Anche il fotografo Aidan Zamiri, che ha partecipato alla première insieme a Chalamet, ha testimoniato con una serie di storie sul suo profilo Instagram l’arrivo della sanzione: Zamiri ha infatti pubblicato gli screenshot dello schermo del suo telefono, su cui appaiono diversi avvisi di violazione da parte di Lime per aver parcheggiato la bicicletta in modo scorretto.

Secondo il Guardian, l’esatta natura della multa rimane non chiara, perché secondo il regolamento di Lime le multe vanno da 2 a 20 sterline, con l’eccezione della prima infrazione, che non viene addebitata.

L'attore Timothée Chalamet posa sul red carpet del film 'A Complete Unknown' su una LIME ebike (Apf)

Grazie alla sua interpretazione nel film, Timothée Chalamet (che domani sarà a Roma per l’anteprima italiana) ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione di Bob Dylan nel film: si è guadagnato la nomination come miglior attore ai Golden Globe, ai Critics Choice Awards, ai SAG Awards e ai BAFTA. Questo gli dà la quasi sicurezza di una nomination agli Oscar nella stessa categoria. Per Chalamet si tratterebbe della seconda nomination come miglior attore dopo quella ottenuta per “Chiamami col tuo nome”.