‘The Bear 3’ esce il 14 agosto su Disney+: anticipazioni e curiosità

C’è attesa per la terza stagione di ‘The Bear’, disponibile su Disney+ dal 14 agosto. L’esordio in Italia avverrà nemmeno un paio di mesi dopo l'uscita negli Stati Uniti sulla piattaforma Hulu, il 27 giugno. Con il suo mix particolare di commedia e momenti intensi a livello emotivo, le nuove puntate della serie che ha ottenuto vari riscontri positivi anche agli Emmy e ai Golden Globes promettono di portare gli spettatori ancora più in profondità nel tumultuoso mondo della cucina professionale. Nella primavera 2024, inoltre, è emerso che è già in lavorazione anche la quarta stagione di ‘The Bear’.

Trama

Quello che si sa di ‘The Bear 3’ è che Carmen Berzatto, noto come Carmy, riuscirà a uscire da quella cella frigorifera in cui era rimasto intrappolato durante una serata speciale per l’apertura del nuovo ristorante, e presumibilmente dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Un simile scenario, comunque, dà origine a varie domande che si sono posti gli spettatori, anche sui social, discutendo dei nuovi episodi della serie. Per esempio, si chiedono molti: Carmy continuerà a cadere in una spirale, lavorando ancora più ossessivamente di prima? La sua esplosione con Richie lo aiuterà a rendersi conto degli errori che commette? Il protagonista si riconcilierà con Claire? E quest’ultima avrà finalmente lo spazio per diventare un personaggio pienamente realizzato, oltre a essere semplicemente l'ideale interesse amoroso? Restano da definire anche gli sviluppi legati ad altri personaggi come Richie, diventato manager di sala attento e ben vestito; Sydney, stella culinaria in ascesa del ristorante; Natalie, detta Sugar, project manager che deve partorire.

Riepilogo

Per chi ha voglia di scoprire o ripassare le prime due stagioni di ‘The Bear’ (nel nostro Paese disponibili su Disney+, su cui uscirà anche la terza), ecco un breve riassunto. Il protagonista, Carmy Berzatto, è un giovane chef che torna a Chicago dopo aver lavorato in un prestigioso ristorante americano. La sua decisione di lasciare il ristorante di lusso è motivata dalla necessità di prendere in mano l'attività di famiglia, una paninoteca, The Original Beef of Chicagoland, un luogo angusto in periferia. L’attività è in condizioni pessime, sia a livello di igiene che di gestione. È qualcosa di molto diverso dal ristorante di lusso da cui proviene Carmy. Uno dei principali ostacoli con cui deve fare i conti è il personale, che sembra essere disorganizzato e poco professionale.

Commedia e drammi

Ogni episodio della serie, finora, ha esplorato problemi specifici legati al funzionamento del ristorante e all'interazione tra i membri dello staff. Parallelamente, la narrazione ha permesso di conoscere, a poco a poco, anche il passato di Carmy e i motivi dietro la tragedia familiare che lo riporta a casa e alla paninoteca, cioè il suicidio del fratello Michael, che prima era a capo della paninoteca. Questo filone narrativo aggiunge profondità emotiva alla serie e offre una riflessione più ampia sui temi della famiglia e del lutto.

‘The Bear’ ha fatto molto discutere finora, sollevando pareri contrastanti: c’è chi l’ha apprezzata dal momento che mostra in modo verosimile la tensione che aleggia nelle brigate di cucina dei ristoranti e affronta argomenti delicati come il lutto, la tossicodipendenza e il suicidio. Per gli stessi motivi, del resto, parte del pubblico non ne è attratto.

Cast

Jeremy Allen White presta il volto, fin dall’inizio, a Carmen Anthony (Carmy) Berzatto. Richie Jerimovich è interpretato da Ebon Moss-Bachrach. Ayo Edebiri è Sydney Adamu. Nel ruolo di Claire c’è Molly Gordon. Nella terza stagione ritroviamo anche Lionel Boyce (Marcus Brooks), Liza Colón-Zayas (Tina Marrero), Abby Elliott (Natalie “Sugar” Berzatto) e Matthy Matheson (Neil Fak). Resta da vedere se nelle nuove puntate rivedremo anche Donna Berzatto: Jamie Lee Curtis.