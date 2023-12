Terza generazione della Panamera

Terza generazione per la Panamera, grande berlina a quattro porte sportiva Porsche. Lunga 5,05 metri, affinata nello stile e nella tecnologie, sarà offerta con motore a benzina di tre litri da 353 cavalli e 500 Newtonmetri (270 kmh, da 0 a 100 kmh in 4,8 secondi). L’affianca una Panamera Turbo E-Hybrid con l’otto cilindri di quattro litri da 680 cavalli totali e 930 Newtonmetri di coppia, per scattare da 0 a 100 in 3,2 secondi e raggiungere i 315 orari. Prezzo da 112.000 a 198.000 euro.