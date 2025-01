Su TikTok, dal design al make-up, spopola la teoria del blu inaspettato

Il blu è da sempre simbolo di eleganza e, se pensiamo alle tradizioni matrimoniali, anche un segno di buon auspicio. Nel nuovo anno appena iniziato, questo colore – in particolare nelle tonalità elettrica, cobalto e oltremare – si afferma come protagonista di una nuova teoria di stile destinata a conquistare gli appassionati di moda: la Unexpected Blue Theory. Merito soprattutto dei TikToker che hanno applicato il trend alla moda, dopoché ha fatto la sua comparsa nell’interior design, con vivaci tocchi nelle stanze attraverso tinte per pareti, tappezzerie, piastrelle o quadri. Per quanto riguarda l’abbigliamento, l’idea alla base di questa visione è quella di includere questo colore, in qualsiasi forma o dimensione, per rendere un outfit automaticamente più intrigante e accattivante.

Stilisti e star

Sulle passerelle della primavera-estate 2025, diversi marchi famosi hanno abbracciato questa teoria, abbinando il blu a nuance neutre come il crema o il sabbia o al nero. Il segreto è mantenete il resto del look monocromatico per far risaltare al massimo la sfumatura oltremare, perfetta per i mesi freddi. Un esempio perfetto tra le celebrities è rappresentato da Timothée Chalamet, che ai Golden Globes 2025 ha trasformato un completo scuro di Tom Ford (pur arricchito da glitter) in un capolavoro di stile grazie a un semplice foulard blu.

Perché ora piace il blu

La Unexpected Blue Theory non riguarda solo il colore, ma il concetto di aggiungere qualcosa di imprevedibile a un look. Come nella teoria delle scarpe sbagliate, che invita a indossare calzature apparentemente fuori contesto per rendere un outfit più interessante, il blu inaspettato cattura per lo stupore che suscita. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che i colori saturi, come appunto il cobalto, il blu elettrico o l’oltremare, stimolano il sistema nervoso, aumentando energia e attenzione. Inoltre, il blu è da sempre associato a calma e fiducia, ma le sue declinazioni ispirate a minerali, pietre preziose, crostacei e acque oceaniche – pensando al mondo della natura – trasmette una vitalità inaspettata, bilanciando perfettamente contrasti e creando equilibrio.

Il predecessore: il rosso

L’Unexpected Blue, che evoca subito eleganza e classe, si adatta a qualsiasi look ed è meno impegnativo del rosso, il grande protagonista della scorsa stagione. Coniata dall’interior designer di Brooklyn Taylor Migliazzo Simon, la precedente Red Unexpected Theory consisteva proprio nell’aggiungere un tocco sorprendente di rosso in un ambiente abitativo, per conquistare e stupire. Ora, gli amanti del design stanno trasferendo questo concetto sul più sobrio e discreto blu, più sobrio e discreto, perfetto per chi non ama osare, ma vuole comunque distinguersi.

Come interpretare la tendenza

Il modo più semplice per introdurre l’Unexpected Blue Theory nel proprio guardaroba è tramite accessori pratici e d’impatto. Con una borsa, per esempio, non si può sbagliare: la si può usare da sola o abbinata a un paio di scarpe coordinate per creare più punti di colore. Si può optare anche per collant blu, da abbinare a un outfit dai toni neutri o da mettere a contrasto con toni decisi come rosso o verde. Si può puntare però anche su sciarpe, cappelli e calzini, per non dimenticare cinture e gioielli.

Trucco

Nel make-up, il blu cobalto o quello elettrico, intenso e versatile, può essere utilizzato per creare uno sguardo audace, ideale per chi vuole aggiungere un tocco di colore senza risultare eccessivo. Sulle palpebre, l’ombretto ultramarino si presta a creare giochi di luce, dal più leggero effetto luminoso al look più intenso e definito, abbinato a sfumature neutre o a un eyeliner nero per un contrasto elegante. Per chi preferisce un make-up più delicato, l’eyeliner blu cobalto è perfetto per sottolineare lo sguardo aggiungendo un tocco di freschezza e allure sofisticata.

Nail Art

Anche sulle unghie, il blu cobalto e l’oltremare sono indici di uno stile destinato a non passare inosservato. Queste nuance possono essere utilizzate come base per nail art raffinate, impreziosite da dettagli dorati, argentati o motivi geometrici. Le unghie blu cobalto possono essere il focus in una manicure minimalista o, al contrario, possono abbinarsi perfettamente a decorazioni più complesse, come sfumature di grigio, accenti con glitter, effetti lucidi o sfumati, a seconda del risultato che si vuole ottenere.