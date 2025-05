’Arrivano dal mare!’. I 50 anni del festival dedicato ai burattini

di Stefano MarchettiCompie 50 anni il festival ’Arrivano dal mare!’, una delle più importanti rassegne dedicate al magico mondo del teatro di figura, un punto di riferimento per burattinai, marionettisti, pupari e narratori tradizionali, così come per i gruppi emergenti. Per questa speciale edizione dell’anniversario il festival si dipanerà fra Ravenna e Gambettola (Forlì Cesena) dal 14 al 18, con quaranta proposte di spettacolo (fra cui otto prime nazionali) di 22 compagnie, un convegno, due mostre, visite guidate e ospiti internazionali.

Fra gli eventi clou del festival (proprio come nella prima edizione del 1975) lo ‘sbarco’ di marionettisti, burattinai e musicisti che nel pomeriggio di sabato 17 arriveranno alla Darsena di Ravenna e affolleranno la banchina con i loro spettacoli, portando poi il pubblico verso le Artificerie Almagià, uno degli spazi ‘abitati’ dalla rassegna. Il teatro di figura non è solo destinato ai più piccoli: il cartellone del festival abbina proposte dedicate ai bimbi fino ai 6 anni a spettacoli rivolti soprattutto ai più grandicelli e agli adulti, come ’Desde de Azul’, ’Cabaret’ o ’Il pane quotidiano’. E sempre il 17 maggio il festival ospiterà anche la ’Rapsodia fantastica’ dei Figli d’arte Cuticchio, in collaborazione con Ravenna Festival. In un convegno nel salone nobile di Palazzo Rasponi delle Teste di Ravenna (e la domenica alla sala Fellini di Gambettola), verrà ripercorso mezzo secolo del teatro di figura con l’intervento di numerosi protagonisti.

E fra le mostre, già da oggi alla stazione degli artisti di Gambettola si potranno ammirare le ’Storie tra le mani’ di Luigi Berardi. Stasera al teatro Comunale di Gambettola, un’anteprima del festival con il debutto di ’Una crepa nel crepuscolo’, il nuovo spettacolo di Gene Gnocchi: sempre a Gambettola, l’edizione del 50° di ’Arrivano dal mare!’ si concluderà domenica 18 con una grande festa in musica sotto lo chapiteau di Casa Fellini. Info, www.arrivanodalmare.it