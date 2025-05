Da Jovanotti a Guè. E conto alla rovescia per il MiAmi Festival

di Roberto CanaliStar internazionali e artisti emergenti, grandi concerti nelle arene e piccoli club lontani dal main stream... Se la musica è la vostra passione non prendete impegni questo week-end perché gli appuntamenti da non perdere sono davvero tanti.

Per chi ama le novità questa sera il posto giusto è il Circolo Arci Bellezza di Milan, alla scoperta del duo gallese The Bug Club che proporrà il suo album di debutto ’On the Intricate Inner Workings of the System’, già considerato tra i più sorprendenti del 2025. Gli amanti del rock psichedelico potranno assistere al concerto dei Motorpsycho al Live Club di Trezzo sull’Adda. La band norvegese farà tappa in Italia con il suo ’The Comeback Tour’.

Gli appassionati di indie rock non potranno perdere l’esibizione dei Wave to Earth al Fabrique di Milano. Questa band sudcoreana, nota per la sua hit su TikTok ’seasons’, proseguirà il suo ’0.03 tour’. Gli appassionati di musica elettronica non si lasceranno di sicuro sfuggire l’opportunità di chiudere la serata con il DJ e produttore Carl Craig, in concerto all’Apophis Club di Milano.

Domani sera tutti in piedi per ’sua maestà’ Rod Stewart che si esibirà all’Unipol Forum di Assago alle ore 21. Il leggendario cantautore britannico porterà il suo ’One Last Time Tour 2025’ a Milano per un’unica data italiana. Sul palco del Fabrique sarà invece protagonista Mondo Marcio con un concerto che celebrerà il ventesimo anniversario del suo primo album. Domenica all’Alcatraz di Milano si terrà il concerto di Chiello, parte del suo ’Chiello Live 2025’ tour.

Lunedì e martedì Jovanotti farà tappa all’Unipol Forum di Assago con il suo ’Palajova’ tour già protagonista in città nelle scorse settimane. Mercoledì Alexia darà il via al suo tour estivo con la ’data zero’ al Teatro San Domenico di Crema, mentre ai Magazzini Generali di Milano si esibirà Oscar Jerome. L’Unipol Forum di Assago accoglierà un altro artista internazionale, Alban Skenderaj, riconosciuto come un’icona della musica albanese.

Gli amanti del rock potranno assistere al concerto degli Stereophonics all’Alcatraz di Milano. Giovedì Guè tornerà all’Unipol Forum di Assago con il suo ’La G La U La E’ tour, mentre mercoledì 21 e venerdì 23 a far scatenare l’arena ci penserà Irama.

Tra gli eventi più attesi di maggio il MiAmi Festival che si terrà all’Idroscalo di Segrate il 23 e 24 maggio. Venerdì sera si alterneranno sul palco artisti come Ele A, Fast Animals & Slow Kids, Psicologi, Fuera, Turbopaolo, Centomilacarie, Noyz Narcos, Elasi e Tony Mill x Canova. Sabato il festival proseguirà con le esibizioni di Diodato, Emma Nolde, Giorgio Poi, Joan Thiele, The Pains of Being Pure at Heart, Alice Phoebe Lou, Il Teatro degli Orrori, Ginevra e Studio Murena.

Il festival inaugura la stagione degli eventi dell’Idroscalo, ‘il mare di Milano’, dove fino a settembre musica e divertimento saranno protagonisti.