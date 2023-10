Taylor Swift, è amore con Travis Kelce

È un momento d’oro per Taylor Swift. La prima artista donna da un milione di ascolti streaming al mese ha appena stabilito nuovi record. Con il debutto del nuovo album ri-registrato, ‘1989 (Taylor’s Version)’, uscito da pochi giorni, la cantante è risultata l’artista più scaricata in un solo giorno nella storia della piattaforma audio. E ‘1989’ è il disco più scaricato finora nel 2023. In più, da qualche mese la cantante e attrice sarebbe felice accanto al giocatore di football Travis Kelce, stella dei Kansas City Chiefs. Anche Kelce, come la Swift, è nato nel 1989.

C’è chi ha già ribattezzato i neo fidanzati come i nuovi Beckham, con riferimento alla coppia iconica degli anni Novanta e Duemila, formata da David Beckham, ex calciatore, e Victoria Addams, ex Posh Spice delle Spice Girls.

Gli inizi

Tra la Swift e Kelce tutto sarebbe cominciato nell’estate 2023. Il 7 e 8 luglio la Swift ha tenuto uno spettacolo all'Arrowhead Stadium di Kansas City. All’evento sarebbe stato presente anche Kelce. Qualche settimana dopo, lo sportivo, nel suo podcast ‘New Heights’, ha fatto riferimento alla a possibilità di assistere a The Eras Tour dell’artista. Kelce ha anche detto che aveva preparato per la cantante uno speciale braccialetto dell’amicizia personalizzato. Tuttavia dopo aver assistito a un concerto di Taylor, Kelce, come ha raccontato sempre pubblicamente, era rimasto male perché non c’era stato modo di incontrarla. Ma Taylor deve avergli dato un’altra possibilità. Tanto che, verso metà settembre 2023, erano circolate voci secondo cui la Swift e Kelce avevano cominciato a frequentarsi con calma, anche se non c’era ancora una relazione ufficiale tra loro. Poco dopo, interpellato al riguardo, il fratello di Travis, Jason, non ha confermato né smentito la notizia, mostrandosi però possibilista anche in vista del futuro.

Si fa sul serio

Il 21 settembre Travis Kelce è apparso al Pat McAfee Show e ha raccontato di aver cercato di avvicinare Taylor Swift, dicendo che le aveva “lanciato la palla nel suo campo”. Ha invitato la cantante ad assistere a una sua partita all'Arrowhead Stadium. Il 26 settembre la testata ‘Us Weekly’ ha fatto sapere che Taylor Swift e Travis Kelce si sarebbero conosciuti attraverso un amico comune e che stanno iniziando a conoscersi meglio. Ma veniva aggiunto che Swift, pur stando bene con Kelce, non stava cercando nulla di serio, dato il suo fitto programma di tour mondiale.

Successivamente Kelce ha confermato pubblicamente che Taylor Swift ha accettato il suo invito a una partita dei Kansas City Chiefs e ha lodato l’artista per la sua audacia. Ha anche aggiunto di voler essere più riservato rispetto alla loro vita privata. Taylor Swift è stata avvista nel MetLife Stadium tifare per i Kansas City Chiefs insieme a Donna Kelce, la madre di Travis Kelce.

La cantante e il giocatore sono stati fotografati a bordo di un’auto decappottabile. Travis era stato avvistato fuori dall'appartamento della Swift e successivamente i due sono stati sorpresi a cena. Secondo alcune indiscrezioni la Swift avrebbe pagato il ristorante affinché il locale rimanesse vuoto per una serata privata tra lei e Kelce. Ed Kelce, il padre di Travis, ha detto a ‘Entertainment Tonight’ che Swift è una giovane donna molto dolce e genuina e pensa che il rapporto tra lei e il figlio sia meraviglioso. Tutti e due – ha aggiunto Mr. Kelce – sono persone fantastiche, si godono la reciproca compagnia e si sostengono a vicenda.

Il potere di Taylor Swift

La presenza dell'artista alle partite dei Kansas City Chiefs ha avuto un impatto significativo sull'audience del match e sulla vendita dei biglietti. Taylor Swift è apparsa in tribuna per seguire il suo presunto fidanzato Travis Kelce, con il quale sembra avere una relazione da un po' di tempo, anche se non è stata ufficializzata. Il risultato è stato che i match, durante le quali le telecamere spesso si sono soffermate su di lei, sono diventati l'evento più seguito della settimana. Il costo dei biglietti è salito del 40%. Le ricerche in Rete relative alle partite dei Chiefs, team in cui gioca Kelce, sono praticamente triplicate. La vendita delle maglie del campione è aumentata del 400%. Il podcast di Travis è balzato al primo posto nella classifica di Apple. Nel giro di poco l’atleta ha guadagnato quasi 400.000 nuovi follower su Instagram. Merito del soft power della Swift, ha rimarcato qualcuno.