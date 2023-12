Chi è Sverre Magnus di Norvegia, il secondogenito dell’erede al trono Haakon

Il principe Sverre Magnus di Norvegia ha raggiunto la maggiore età. Stiamo parlando del secondo figlio della principessa consorte Mette-Marit e del principe Haakon, erede al trono. Attualmente Sverre è in terza posizione nella linea di successione dopo il padre e la sorella maggiore Ingrid Alexandra. Quando quest’ultima subentrerà ad Haakon, non prima di qualche decennio, sarà un momento storico per il casato dei Glücksburg: per la prima volta, infatti, il primogenito della coppia reale, indipendentemente dal genere a cui appartiene, avrà il diritto di indossare la corona, adesso sul capo di re Harald V, sposato con la regina Sonja.

Legame con le tradizioni

Sverre Magnus, nato nel dicembre 2005, ha studiato presso alcuni istituti a indirizzo montessoriano e adesso è studente della Elvebakken Upper Secondary School ad Oslo. Appassionato di sci, ciclismo e sport acquatici, in occasione del suo diciottesimo compleanno, la Casa Reale ha diffuso una nuova foto del giovane, scattata da Dusan Reljin alla reggia. Vari commentatori hanno notato che Sverre Magnus sembra cresciuto tutto d’un colpo. Alcuni hanno notato anche un piccolo cambiamento rispetto al passato: per la prima volta, infatti, il principe ha posato davanti all’obiettivo senza gli occhiali che invece lo hanno accompagnato per tutta l’infanzia e l’adolescenza. In altre foto Sverre Magnus è ritratto in abiti tipici norvegesi, i cosiddetti bunad, insieme al resto della famiglia, in segno dell’amore e del rispetto per le tradizioni da parte della dinastia reale. I festeggiamenti per il compleanno del principe sono stati sobri e semplici, con i propri cari. Il secondogenito di Haakon e di Mette-Marit è diventato maggiorenne poco dopo altri due suoi coetanei altrettanto illustri, il principe Cristiano di Danimarca e la principessa Leonor di Spagna.

Sguardo al futuro

Quando la nuova generazione, rappresentata da Ingrid Alexandra, salirà al potere, è probabile, comunque, che si assisterà a un cambio di rotta nelle regole e nei protocolli di Palazzo. Intervistato dal canale televisivo norvegese Nrk, il principe Haakon ha affermato che Sverre Magnus dovrà “trovare la sua strada”. In futuro Sverre sarà coinvolto fino a un certo punto negli impegni istituzionali, ma dovrà impegnarsi a tracciare un proprio percorso nella vita. Dunque non sarebbe previsto il suo pieno e totale coinvolgimento negli affari e nei doveri della Corona. Magnus avrà maggiore libertà. Il nonno-sovrano, Harald, intanto gli ha già conferito una delle più elevate onorificenze norvegesi, la Gran Croce dell'Ordine Reale di Sant'Olav, inaugurata a metà dell’Ottocento.