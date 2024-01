SuperRenner: di nuovo sul set

Un anno dopo l’incidente in cui ha rischiato di perdere la vita per salvare quella del nipote, Jeremy Renner, 52 anni – già supereroe Occhio di Falco nei film Marvel – annuncia il ritorno sul set nella 3ª stagione della serie Mayor of Kingstown, e l’uscita del suo primo album, Love and Titanium. Investito da uno spazzaneve, Renner aveva riportato la rottura di 8 costole (una gli aveva trafitto il fegato), fratture a ginocchio, tibia, caviglia, clavicola, mandibole e collasso a un polmone.