Stile aestethic, la guida per arredare le camere in modo armonioso

Lo stile aesthetic è diventato una vera e propria tendenza tra i più giovani, perfetto per chi ama il bello in tutte le sue forme, anche per quanto riguarda l’arredamento di interni e, soprattutto, la camera da letto. Molti utenti della Gen Z condividono sui social network, in particolare su TikTok e YouTube, le immagini delle loro stanze decorate in questo stile.

Significato

Quando si entra in una camera decorata con questo stile si coglie per prima cosa il senso di accoglienza e comfort. È lo spazio ideale dove si vuole trascorrere del tempo in tranquillità, lontano dal resto del mondo, e dove non si vede l’ora di tornare a fine giornata. È dunque molto più di una stanza della casa destinata unicamente al riposo notturno. Il trend in questione, comunque, non riguarda solo ed esclusivamente l'arredamento, ma si riferisce anche a un gusto per oggetti, opere d'arte e, più in generale, un modo di vivere la vita alla ricerca della bellezza.

Caratteristiche

Una camera da letto aesthetic, di solito, presenta alcuni aspetti distintivi. È caratterizzata da linee di arredi e complementi d’arredo pulite, ma morbide allo stesso tempo. È minimalista, ma non fredda. Al suo interno ci sono sempre molti oggetti, ma ben coordinati tra loro, in modo che risulti tutto ordinato.

Accessori e altri elementi decorativi – come cuscini, tappeti, quadri e piante – sono posizionati con cura seguendo criteri estetici precisi: sono scelti con attenzione per il loro impatto visivo in armonia con il resto della stanza, senza che appesantiscano lo spazio circostante. A livello cromatico, si prediligono bianco, trasparenze, colori pastello; si tendono invece a evitare colori troppo accesi o contrasti netti e forti. Per quanto riguarda i materiali, si opta soprattutto per legno, cotone, lino e ceramica che aggiungono una sensazione di autenticità e calore.

Consigli

Nello stile aesthetic l’illuminazione è uno dei punti di forza: difficile che manchino ghirlande di luci, lettere luminose e soprammobili a LED che possono servire anche a rinnovare via via l’immagine della testiera del letto.

Per lo stesso motivo le pareti andrebbero tinteggiate in toni chiari: bianco, rosa pastello, beige, crema o grigio chiaro. Di solito ci sono anche vari set di contenitori in plexiglass e vasi di vetro per un effetto ordinato e luminoso. Per la biancheria da letto si possono usare lenzuola e copriletti con design minimal come righe sottili o piccoli pois. Rifiniscono l’ambiente pezzi di design come pouf, comodini o lampade da tavolo, cuscini decorativi, piante e fiori freschi, libri, fotografie, candele che contribuiscono a dare un tocco di romanticismo.

Altro aspetto fondamentale associato allo stile aesthetic è il concetto di vibe: l’obiettivo è creare uno spazio che non solo sia visivamente gradevole, ma che trasmetta anche una sensazione di calma, benessere, leggerezza e autenticità.

Altri ambienti

Oltre alla stanza da letto in stile aesthetic possono essere arredati pure altri spazi della casa. Un bagno aesthetic, per esempio, dovrebbe essere arredato con piastrelle con motivi geometrici o mosaici dai colori tenui, rubinetti e accessori dal design contemporaneo o vintage, specchi retroilluminati o con cornici importanti, scaffali sospesi o armadi a muro, asciugamani soffici e coordinati al resto. In cucina, invece, potrebbero essere installati piani di lavoro in marmo o granito, armadi con sportelli e frontali lisci e maniglie geometriche ed essenziali, elettrodomestici in acciaio inox o di colore neutro, luci incassate nel soffitto e lampade a sospensione sopra l'isola o il tavolo da pranzo, corredati da sgabelli.

Possibili errori

Quando si arreda una camera da letto o un altro ambiente seguendo lo stile aesthetic, un errore in cui si inciampa di frequente è quello di sovraccaricare lo spazio con troppi mobili o decorazioni. Questa tendenza per l’arredo di interni, invece, punta a un equilibrio tra spazio e oggetti, quindi è fondamentale mantenere un design pulito e ordinato. Attenzione anche a non mescolare stili troppo diversi o decorazioni che non si abbinano: può creare disarmonia.