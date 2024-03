Geolier e Ultimo presentano il brano insieme: il video

Ultimo e Geolier insieme in un brano. Il duetto dei giganti esce nella notte fra oggi, giovedì 21 marzo e venerdì 22 marzo. Giganti di vendite, giganti di stream, giganti di fan. Ci si aspetta, quindi, che possa diventare il brano dei record.

Ultimo e Geolier presentano il loro singolo insieme

Ultima e Geolier hanno presentato 'L'ultima poesia' con un video su Instagram che ha creato subito una enorme attesa per la canzone. Una canzone strappacuore, una canzone creata, realizzata e cantata con il cuore e con l'anima. Una canzone "alla Ultimo" e "alla Geolier", due dei talenti più fulgidi della musica pop e del rap internazionale.

Una canzone che si preannuncia una vera bomba musicale. Cosa hanno in comune Ultimo e Geolier? Oltre ad aver calcato entrambi, seppur in annate differenti, il palco del Festival di Sanremo, sono ambedue enormi talenti tanto nella scrittura quanto nella performance sul palco. Sanno emozionare e coinvolgere il pubblico e senza dubbio 'L'ultima poesia' non potrà che essere uno dei brani più amati dai fan di entrambi gli artisti.

La collaborazione fra i due era rimasta un po’ sottotraccia negli ultimi tempi, tanto che si immaginava che qualcosa stesse bollendo in pentola ma non si immaginava una novità tanto roboante ed emozionante.