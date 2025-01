Tommaso Marini si racconta a Verissimo

Sarà tra gli ospiti di Verissimo sabato 1 febbraio, Tommaso Marini, schermidore italiano specializzato nel fioretto classe 2000 ed ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’. Nel programma di Rai1 si è classificato quarto, ma Tommaso di gare – molto importanti per la sua carriera – ne ha vinte moltissime. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Tommaso Marini, il ritratto dello schermidore

Nato ad Ancona il 17 aprile del 2000, Marini è da sempre stato votato allo sport. Prima di diventare uno schermidore, infatti, ha praticato nuoto, equitazione e karate. Nonostante la sua carriera lo abbia portato a diventare sin da giovanissimo un personaggio pubblico è estremamente discreto per ciò che riguarda la sua sfera personale. Non è chiaro, infatti, se sia sentimentalmente legato a qualcuno in questo momento.

Il dettaglio delle unghie

Sin dalle sue prime apparizioni in gara o in tv, Tommaso Marini ha fatto parlare di sé soprattutto per un dettaglio: ama dipingersi le unghie, un particolare che spesso gli è costato qualche critica. Il ragazzo ha sempre spiegato di avere una mentalità aperta e di essere una persona molto creativa, che ama esprimere se stesso anche attraverso i colori dello smalto che utilizza o del trucco sugli occhi con cui è apparso in tv.

Il suo profilo Instagram, in cui racconta le sue gare sportive ma anche la vita (stra)ordinaria di un ragazzo di 25 anni, è attualmente seguita da più di 43mila followers.

Le vittorie di Marini

Nel palmares di Tommaso Marini attualmente ci sono l'argento individuale e l'oro a squadre agli Europei di scherma del 2022, l'argento individuale e l'oro a squadre ai Mondiali de Il Cairo nello stesso anno e la vittoria ai Campionati Mondiali di Milano del 2023.

Nel 2024 ha ottenuto l'oro nel fioretto individuale agli Europei di Basilea e un bronzo nella gara a squadre. Lo scorso anno è arrivata anche una medaglia olimpica: l'argento ottenuto alle Olimpiadi di Parigi insieme al team composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Filippo Macchi.