Temptation Island 1 ottobre, Diandra e Valerio escono. Il gesto clamoroso di Titty e il bacio

Nuova puntata di Temptation Island, quella di martedì 1 ottobre. La puntata comincia con il falò di confronto anticipato della coppia più noiosa di questa edizione di Temptation Island, ovvero quella composta da Valerio e Diandra. A richiederlo è il fidanzato, ad annunciarlo è come sempre un FIlippo Bisciglia che entra nel villaggio delle fidanzate con lo stesso portamento di Rocky Balboa nella sfida contro il russo Ivan Drago. L’atmosfera sembra rilassata. Diandra non si presenta spontaneamente. “Se lei non viene, me ne vado” dichiara Valerio. E così, dopo essere stata incalzata dal conduttore Filippo Bisciglia e soprattutto dopo aver capito di doversene andare in ogni caso viste le intenzioni del fidanzato, Diandra si presenta al falò di confronto.

Recriminazioni, accuse, giustificazioni, lacrime e crisi (di lei) caratterizzano il falò. Sono entrati a Temptation Island sperando di capire se vivere a Roma o Brindisi e ognuno dei due continua a rimanere arroccato sulle proprie posizioni. Non c’è che dire: il programma a loro ha fatto benissimo. E quindi, dopo minuti di discussioni del tutto inutili, Valerio decide di tornare a casa da solo. Quindi, dopo un’ora di programma, Diandra e Valerio scelgono di separarsi. Per il momento

Subito dopo eccoci con i sottotitoli per Titty e Antonio: è un vero corso di lingue guardare le loro clip. Antonio porta avanti quello che aveva iniziato nelle altre puntate, ovvero un corteggiamento imbarazzante e serrato nei confronti della single Saretta. “Lui ha gli addominali?”: amo quando Filippo Bisciglia incalza. “No, tiene pure la panza da ubriacone” risponde Titty. A difendere il personaggio di Antonio in questo programma non è rimasto neppure un granchio. “Devi essere un po’ più sciolta quando balli, sei un tronco”: ah non sapevo che Roberto Bolle fosse entrato a Temptation Island vestito da Antonio e che si stesse rivolgendo alla tentatrice Saretta. E infatti ecco il colpo di teatro: Titty si toglie l’anello di fidanzamento che le ha regalato a Parigi Antonio e lo lancia nel fuoco del falò.

Tocca poi ad Anna e Alfred. Anzi, ad Alfred con la tentatrice Sofia. I due si mostrano sereni sdraiati a letto mezzi nudi. Senza dubbio un modo empirico di vivere il viaggio nei sentimenti. Arrivano quasi a baciarsi. Tanto che Anna vorrebbe chiedere il falò di confronto anticipato. Lei non lo fa e poco dopo è Alfred a provvedere in questo senso: “Io e Sofia ci siamo baciati, ma subito dopo ho provato il senso di colpa e ho deciso di chiedere il falò con Anna. Quello che non ho mai fatto fuori, lo faccio qua. Ne subirò le conseguenze, ma lo devo fare”. “Chiedo il falò, chiedo il falò subito” urla ripetutamente Anna nel pinnettu. Insomma, la storia fra questi due avrà ancora vita brevissima. E alla fine a chiedere il falò di confronto ufficialmente è Alfred. Neanche la soddisfazione per la povera Anna di prendere la decisione di trascinare il fidanzato fuori dal reality show.

La puntata del primo ottobre si conclude con i disagi di Millie e Michele: quest’ultima è molto vicina al single Alex. Niente, però, in confronto a quello che abbiamo visto durante questa puntata.