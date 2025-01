Sting annulla 3 concerti per motivi di salute, date italiane 2025 a rischio?

Sting ha cancellato alcune date del suo tour mondiale a causa di problemi di salute. Il celebre cantautore britannico, star globale e dopo essere stato frontman dei The Police, avrebbe dovuto esibirsi in diverse città europee nelle prossime settimane, ma un comunicato ufficiale diramato dal suo team ha annunciato l'annullamento degli spettacoli, scusandosi con i fan e assicurando che ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili.

Perché Sting ha annullato i concerti?

Sting, vincitore di 17 Grammy Awards e con oltre 100 milioni di dischi venduti da solista e con i Police, ha 73 anni e ha sempre goduto di buona salute. Ma già nel 2019 aveva dovuto annullare alcuni concerti su consiglio del medico. Ora l’artista inglese è costretto a cancellare la sua partecipazione di giovedì ai Bass Magazine Awards e a posticipare i suoi concerti Sting 3.0 di Phoenix, Arizona, del 24 gennaio, e Wheatland, California, del 26 gennaio, oltre alla performance per il 20esimo anniversario della Cherrytree Music Company. Sembrerebbe confermata la partecipazione al FireAid per aiutare le vittime degli incendi in California.

Saltano altri concerti di Sting?

Sting si è scusato coni suoi fan, che hanno espresso preoccupazione e sostegno per l'artista sui social media, augurandogli una pronta guarigione. Le date indicate qui sopra sono già state riprogrammate, il che fa pensare a qualcosa di non grave. Il concerto di Phoenix si sposta al 1 giugno, quello in California al 28 maggio e Cherrytree Music al 29 maggio. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date. Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, ha in programma di tornare in Italia con il suo tour mondiale 'Sting 3.0' nel luglio 2025, con date previste a Bassano Del Grappa, Roma e Codroipo. Nessuna news riguarda questi concerti, che al momento sembrano quindi confermati.