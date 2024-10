Tale e Quale Show, pagelle e classifica della quarta puntata

Quarta puntata di Tale & Quale Show e ormai le gerarchie sono definite: Verdiana Zangaro, Kelly Joyce, Feysal Bonciani e Giulia Penna sono fra i talenti più scintillanti di questa edizione del talent show condotto da Carlo Conti, mentre Amelia Villano, Thomas Bocchimpani e Simone Annichiarico possono piazzare la zampata e dare l’assalto alle prime quattro posizioni della classifica. Irrecuperabili invece Massimo Bagnato, Justine Mattera e Roberto Ciufoli. Imbarazzante, infine, Carmen Di Pietro.

La classifica della quarta puntata di Tale e Quale Show: Verdiana Zangaro, Kelly Joyce, Simone Annichiarico, Thomas, Feysal Bonciani, Giulia Penna, Amelia Villano, Justine Mattera, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Massimo Bagnato. Anche questa puntata, quindi, è vinta da Verdiana.

Iconico in questa quarta puntata di Tale e Quale Show l’accenno di ‘Sbucciami’ da parte di Cristiano Malgioglio. Geppi Cucciari ospite d’onore in giuria è fantastica. Giorgio Panariello strepitoso come sempre. Alessia Marcuzzi sempre troppo buona.

Ecco le pagelle degli undici concorrenti che si sono sfidati.