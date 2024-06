Russell Crowe e la sua band salutano l’arrivo dell’estate al Cervino Mountain Music Festival

Salutare l'arrivo ufficiale dell'estate con l’attore e musicista Russell Crowe con i The Gentlemen Barbers and Lorraine O'Reilly, Luca Stricagnoli e il Fabrizio Bosso Quartet è un'esperienza che in pochi possono dire di aver fatto. Un’esperienza che di certo va provata, gustata, assaporata. Anche perché con un cast così, più che un semplice concerto diventa un vero viaggio nella musica e nelle emozioni. E' questo il cast di respiro internazionale che venerdì 21 giugno dalle 18.30 darà vita al Cervino Mountain Music Festival sul palco allestito a Breuil-Cervinia.

Un programma ricco di musica d'autore, quello del Cervino Mountain Music Festival, visto che Russell Crowe con i The Gentlemen e Lorraine O'Reilly cominceranno proprio da qui la loro lunga tournée estiva in Italia con Indoor Garden Party, ovvero uno show nel quale rivisiterà numerosi successi della storia della musica, ridando vita a brani iconici attraverso nuovi e inaspettati arrangiamenti.

Fabrizio Bosso con il proprio quartetto renderà omaggio al genio musicale di Stevie Wonder, mentre il talentuoso chitarrista Luca Stricagnoli proporrà al pubblico il suo fingerstyle, modo di suonare che lo ha reso molto famoso in tutto il mondo.

L'ingresso al Festival è gratuito, ma è necessario registrarsi sulle piattaforme online: si entra fino ad esaurimento posti.