Tv, i 10 personaggi più influenti del 2024

Il 2024 è stato sicuramente un anno di cambiamenti nel mondo della tv. A far più clamore è stato il passaggio di Amadeus da Rai 1 al Nove per un contratto di ben 4 anni. Dopo le cinque edizioni di successo al timone del Festival di Sanremo, l’appuntamento quotidiano con “Affari tuoi” e lo speciale di Capodanno, il conduttore ha scelto di lasciare il nido e mettersi alla prova su un’altra rete. Ma quali sono le 10 personalità più influenti di questi 12 mesi?

Stefano De Martino

Per lui un contratto (si vocifera milionario) con la Rai. Attualmente è alla guida di “Affari tuoi”, che continua ad avere un grande successo. Ha saputo trainare il pubblico, già affezionato, nel game show senza imitare ma trovando uno stile tutto suo.

Carlo Conti

Sarà lui il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025. Dopo il boom delle precedenti edizioni, in pochi avrebbero corso il rischio. Ma lui, che lo ha già condotto in passato con ottimi risultati, ha accettato la proposta. Inoltre non scontato il successo di “Tale e Quale Show” del venerdì sera.

Marco Liorni

Tornato alla guida de “L’eredità”, sarà lui a prendere il posto di Marco Liorni con “L’anno che verrà”, il 31 dicembre, in diretta su Rai 1. Ed è già stato confermato al timone della nuova edizione di “Ora o mai più”, da gennaio 2025.

Maria De Filippi

I suoi programmi sono stati il faro della programmazione di Canale 5, come ogni anno. Da “Uomini e donne” ad “Amici”, la regina di Mediaset si conferma tale anche nel 2024. Una sicurezza.

Milly Carlucci

Il suo “Ballando con le stelle” ha sempre avuto ottimi riscontri ma questa è stata l’edizione dei record. Colpi di scena, polemiche e concorrenti che si sono impegnati e hanno brillato sulla pista da ballo. E gli ascolti sono saliti sempre più, riuscendo anche a pareggiare (o battere di poco) la corazzata di Canale 5 con “Tu sì que vales”.

Silvia Toffanin

Dopo anni nel salotto del weekend con “Verissimo”, nel doppio appuntamento di sabato e domenica, la conduttrice si è messa alla prova anche in prima serata con tre appuntamenti speciali che hanno celebrato il successo dei protagonisti di Amici – tra cantanti e ballerini – che hanno ottenuto un grande riscontro dopo la loro partecipazione al talent. L’effetto amacord e l’affezione del pubblico verso il programma di Maria, ha permetto allo show di ottenere ottimi ascolti.

Antonella Clerici

Insieme al suo cooking show su Rai 1, dal lunedì al venerdì, è stata anche alla guida di “The Voice Kids” e della versione senior. Ed entrambi i progetti sono stati premiati dal pubblico. Insieme ai 4 coach, Antonella conferma il suo mestiere e la delicatezza nel raccontare le storie degli aspiranti cantanti, senza mai cadere in pietismo o sensazionalismo.

I 3 agenti immobiliari di ‘Casa a prima vista’ Milano (e Roma)

Sono 6 in totale ma in ogni edizione, quella romana e quella milanese, sono tre a puntata. Parliamo di Mariana D'Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu, gli agenti immobiliari del programma di Real Time. Nel 2024 sono diventati veri e propri personaggi, seguitissimi e amatissimi, e la ricerca della casa (in tv) ha incollato sempre più spettatori, rendendo il programma cult, in poco tempo.