Papa Francesco ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Colpaccio di Fabio Fazio e dello staff di Che tempo che fa, programma che si preannuncia protagonista assoluto dei palinsesti, e degli ascolti, anche di domenica 14 gennaio. Dopo i numerosi ospiti di grande impatto, alla corte di Fabio Fazio questa volta arriva il nome più atteso. E ad annunciarlo è lo stesso conduttore: "Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di Che tempo che fa sarà Sua Santità Papa Francesco".

Fabio Fazio ha annunciato la presenza di Papa Francesco alla trasmissione di domenica sera - in onda dalle 20 sul canale Nove - con un post sui social network, ma ancora non sono chiari i termini dell'intervista fra i due.

Sarà dal vivo o in collegamento? Sarà in diretta o registrata? I dettagli non sono ancora stati forniti e forse saranno resi noti soltanto nella serata di domenica durante la puntata.

Non è la prima volta in cui Fabio Fazio intervista Papa Francesco: la prima volta era stata il 6 febbraio 2022 su Raitre nel medesimo programma di oggi. Gli ascolti di quella chiacchierata erano stati da record: 6,7 milioni di telespettatori pari al 25.41% share, con un picco di 8,7 milioni e del 32.3%.