Alberto Angela torna su Raiuno: ospiti e come sarà ‘Noos’

Alberto Angela torna su Raiuno in prima serata. Comincia giovedì 27 giugno alle 21.25 'Noos-L'avventura della conoscenza", programma di Rai Cultura in sette puntate. Un programma che già dal titolo - "Noos" in greco antico vuol dire "intelletto" - dimostra di avere come obiettivo quello di far intraprendere agli spettatori un viaggio per comprendere la realtà.

"Ripartiamo dai venti favorevoli che ci hanno accompagnato lo scorso anno, dall'apprezzamento del pubblico, dall'entusiasmo che coinvolge sempre tutta la squadra: è bello lavorare tutti sulla stessa onda" sottolinea Alberto Angela.

"Parleremo anche di alimentazione, spiegando per esempio che un''innocua' pizza margherita vale mille kilocalorie, tratteremo la sessualità. E poi avremo come sempre documentari sulla Natura, all'insegna della qualità assoluta. Avrà spazio anche la geopolitica: per qualcuno - spiega - è una scelta un po' forzata, ma è fondamentale per capire dove va il mondo, cosa c'è dietro scelte industriali o tecnologiche come quelle relative alle terre rare o al litio per i cellulari". Alberto Angela non sarà solo: ci saranno ospiti come Dario Fabbri e Carlo Lucarelli, ma anche Massimo Polidoro, per le fake news nell'informazione, Elisabetta Bernardi per l'alimentazione ed Emmanuele Jannini per la sessualità. Mentre il filosofo della scienza Telmo Pievani ogni settimana partirà da una parola per approfondire la storia del pianeta e dell'evoluzione.

Oltre a Samantha Cristoforetti, che parlerà delle prossime sfide nello spazio.

E ancora giovani studiosi, dall'astrofisico Luca Perri alla fisica Giuliana Galati, dal chimico Ruggero Rollini all'astrofisica Edwige Pezzulli.