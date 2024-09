Grande Fratello, le nomination inutili e cosa è successo nella puntata di lunedì 23 settembre

Cosa è successo nella terza puntata del Grande Fratello? Un nuovo ingresso, un paio di sorprese, i primi concorrenti immuni per volere del televoto e nuove polemiche. Nonostante i molti spunti, la puntata di lunedì 23 settembre del reality show condotto da Alfonso Signorini non riesce ancora a decollare.

La puntata si è aperta con un dibattito sull’inesistente triangolo fra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Quest’ultimo si è subito sfilato da questa montatura firmata dagli autori e dal conduttore sostenendo di non avere alcun interesse a introdursi in una situazione del genere. Nel frattempo, ecco la genialata di Beatrice Luzzi: “Bisogna stare attenti a fare delle cose quando si possono mettere in difficoltà gli impulsi degli uomini”. Avrebbe potuto dire che Shaila Gatta a forza di provocare per ottenere visibilità poi rischia di essere incasellata come gatta morta e invece ha voluto dare una bella mano al patriarcato così, gratuitamente. Sempre più in alto, avrebbe detto San Mike da Bongiorno.

Altro giro, altro pseudo triangolo: quello fra Helena Prestes, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato.

La serata ha visto completarsi, almeno si spera, il cast degli inquilini con l’ingresso nella Casa di Clayton Norcross, attore americano che in tanti – Alfonso Signorini compreso, ahimè – ricordano soprattutto per la sua partecipazione alla soap immortale ‘Beautiful’ nel ruolo di Thorne, ma che in realtà ha recitato in numerosi film e ha condotto anche diversi programmi nella tv italiana.

Dopo il momento toccante con Luca Calvani e il ricordo della madre scomparsa, si è passati a decretare i due inquilini scelti dal televoto come preferiti e quindi immuni durante le nomination della serata. I due preferiti dal pubblico sono Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi.

La grande idea della produzione e degli autori per la prova budget settimanale è la caccia ai pigiami di Enzo Paolo Turchi. Come siamo caduti in basso. Prova ovviamente superata. Giustamente Beatrice Luzzi commenta sarcastica: “Che divertenti queste prove”. Ed è il pensiero di tutto il pubblico, che già non ne può più di questi momenti del tutto inutili.

Poi, a mezzanotte e mezza, si passa finalmente alle nomination. Che noiosamente anche questa sera serviranno soltanto a rendere immune un concorrente. Insomma, anche questa settimana non uscirà nessuno dalla Casa. I nominati della serata sono Yulia Naomi Bruschi, Ilaria Clemente che nel gioco porta il nome di Ila e Iago Garcia.