Myrta Merlino assente a Pomeriggio 5: cosa è successo

Myrta Merlino non ha condotto Pomeriggio 5 oggi ed ecco che subito si sono scatenati pettegolezzi, voci, sospetti. Cosa è successo? Perché la conduttrice non era al timone del programma che le è stato assegnato dai vertici Mediaset a inizio stagione?

Era già accaduto un'altra volta in questa stagione televisiva che la conduttrice fosse sostituita e in quel caso il motivo era stato un attacco influenzale. A prendere il suo posto era stato anche in quell'occasione Giuseppe Brindisi, attuale timoniere di Zona Bianca e giornalista che ha preso il posto di Andrea Giambruno subito dopo lo scandalo che lo aveva travolto.

Anche oggi ad accogliere i telespettatori di Canale 5 nella fascia pomeridiana è stato lo stesso Giuseppe Brindisi. Quali sono i motivi dell'assenza di Myrta Merlino?

C'è chi ha ipotizzato teorie che coinvolgono le voci su una sua presunta sostituzione a fine stagione, ma la realtà sarebbe molto più normale e quotidiana. Secondo Davide Maggio, esperto di gossip e tv, infatti si sarebbe trattato di un'assenza programmata. Myrta Merlino avrebbe semplicemente chiesto due giorni di permesso per motivi familiari. La prossima assenza dovrebbe portare la data dei primi di aprile.

Nulla di insolito, quindi. Anche se le voci in merito a una sua possibile sostituzione alla guida di Pomeriggio 5 a partire dall'inizio della prossima stagione continuano ad essere insistenti: Veronica Gentili e Cesara Buonamici sarebbero in pole position per prendere il posto di Myrta Merlino.