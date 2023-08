Da Mare Fuori a Ballando con le Stelle, Carmine e Viola scendono in pista

Roma, 9 agosto 2023 – Da Mare Fuori a Ballando con le stelle. A passo di danza, due attori della serie Rai dei record potrebbero approdare sulla pista di ballo più famosa del piccolo schermo. Si tratta di Massimiliano Caiazzo, ovvero Carmine soprannominato ‘o Piecuro, e Serena De Ferrari, cioè la vendicativa e sadica Viola. Una suggestione? Forse ma Milly Carlucci starebbe facendo carte false per avere nel cast i due attori tanto amati e seguiti dal pubblico più giovane. Sia Caiazzo, 27 anni il prossimo 28 agosto, sia De Ferrari (25 anni) avrebbero già sostenuto alcuni provini per entrare nel cast dell’edizione numero 18 di Ballando, che dovrebbe iniziare a ottobre inoltrato.

Caiazzo al momento è impegnato con le riprese della quarta stagione della serie tv ideata da Cristiana Farina. E nelle nuova puntate Carmine sarà al centro della storia d’amore con Rosa Ricci (l’attrice Maria Esposito).

Ma il set ha già fatto il giro di boa come ha detto la direttrice della fotografia Francesca Amitrano, ospite del Giffoni Film Festival. Adesso rimangono da affrontare le riprese in esterna e comunque il set dovrebbe chiudere a ottobre quando poi inizierà la fase di post produzione della serie (attesa sugli schermi Rai a febbraio 2024). Quindi per Caiazzo ci sarebbero i tempi per affrontare la nuova avventura danzerina.

Discorso diverso per Viola che proprio nel corso della terza stagione è uscita di scena suicidandosi, buttandosi dal tetto dell’Ipm sotto gli occhi sconvolti di tutti i presenti. Al momento l’attrice, quindi, non ha impegni con la serie e più facilmente potrebbe approdare alla corte di Milly Carlucci.

Il cast di Ballando è tutto in divenire e ogni giorno ‘spuntano’ possibili concorrenti. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Teo Mammucari (praticamente certo), Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi.

Per la giuria, invece, si va verso una conferma in blocco del quintetto storico: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Anche se su quest’ultima resta un alone di mistero dopo le liti e contestazioni della passata edizione. Ma come ha detto la stessa Milly Carlucci in un videomessaggio social nel giorni scorsi, “dei giurati se ne parla a settembre”. E “tenetevi forte perché la nuova edizione sarà piena di sorprese!”.